En febrero, cae por segunda vez personal ocupado de empresas manufactureras en México

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Dinero
/ 22 abril 2026
    En febrero, cae por segunda vez personal ocupado de empresas manufactureras en México
    El Programa IMMEX tiene como objetivo disponer de estadísticas que muestren las características y evolución de las actividades económicas. VANGUARDIA

Sería la segunda caída que se registra en el programa IMMEX de Inegi en 2026; en Coahuila se registraron aumentos de contratados en Acuña y en Torreón

El personal ocupado de empresas manufactureras en febrero de 2026 cayó 2.6% a tasa anual y mensual bajó 0.3%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base al Programa de la Industria manufacturera, Maquiladora y de Servicios de exportación (IMMEX).

En términos absolutos y a nivel nacional, el personal ocupado de los establecimientos IMMEX pasó de 2 millones 799 mil 493 trabajadores en enero de 2026 a 2 millones 797 mil 149 trabajadores en febrero.

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También, durante el segundo mes de 2026, bajó el número de establecimientos activos IMMEX en México, con una cifra de 5 mil 217 empresas —disminuyendo tres con respecto a enero de 2026.

En enero se registró una caída anual de 2.4 en la categoría de personal ocupado con respecto al mismo mes de 2025, por lo que esta caída sería la segunda en 2026.

A NIVEL MUNICIPAL EN COAHUILA DE ENERO A FEBRERO DE 2026

En Coahuila se mantuvo la cantidad de establecimientos IMMEX contabilizando 412 en febrero de 2026; en el mismo periodo se registró una baja de 0.35% en el personal ocupado al pasar de 251 mil 162 en el primer mes de 2026 a 250 mil 281 en febrero de 2026.

El programa IMMEX en Coahuila tuvo un registro del personal ocupado de cuatro municipios y “otros municipios”. A continuación las variaciones porcentuales de febrero de 2026 en cuanto a personal ocupado:

- Acuña: +0.87% (de 33 mil 568 a 33 mil 863 trabajadores)
- Ramos Arizpe: -1.23% (de 60 mil 742 a 59 994 trabajadores)
- Saltillo: -1.04% (33 mil 813 a 33 mil 459 trabajadores)
- Torreón: +0.84% (de 38 mil 684 a 39 mil 11 trabajadores)
- Otros municipios: -0.47% (de 84 mil 355 a 83 mil 954 trabajadores)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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