En febrero de 2026, cae inversión fija bruta en México a tasa anual y mensual

Entre los principales de la Inversión Fija Bruta, destacó la contracción de 9.1% anual en maquinaria y equipo total, lo que se combinó con un avance en construcción de 1.5%, muestran cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo del Inegi.

En el segundo mes de 2026, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) o Inversión Fija Bruta (IFB) cayó 3.6% a tasa anual, y 0.8% a tasa mensual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La IFB en maquinaria y equipo nacional se desplomó 2.3% a tasa mensual con respecto a enero de 2026, debido a la debilidad tanto en equipo de transporte como en maquinaria, equipo y otros bienes.

En febrero de 2026, la inversión en maquinaria y equipo importado descendió 5.7% comparándose con el periodo de febrero de 2025, en medio de decrementos de 14.9% en equipo de transporte y de 4.7% en maquinaria, equipo y otros bienes importados, indican los números del instituto.

La inversión en construcción residencial creció 1.8% anual y la no residencial un 1% en febrero de 2026 a tasa anual.