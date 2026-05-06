En febrero de 2026, cae inversión fija bruta en México a tasa anual y mensual

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    En febrero de 2026, cae inversión fija bruta en México a tasa anual y mensual
    El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información mensual y permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo. VANGUARDIA

Con base al IMFBCF del Inegi detectó caídas de 3.6 y 0.8% en comparación con febrero de de 2025

En el segundo mes de 2026, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) o Inversión Fija Bruta (IFB) cayó 3.6% a tasa anual, y 0.8% a tasa mensual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los principales de la Inversión Fija Bruta, destacó la contracción de 9.1% anual en maquinaria y equipo total, lo que se combinó con un avance en construcción de 1.5%, muestran cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo del Inegi.

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La IFB en maquinaria y equipo nacional se desplomó 2.3% a tasa mensual con respecto a enero de 2026, debido a la debilidad tanto en equipo de transporte como en maquinaria, equipo y otros bienes.

En febrero de 2026, la inversión en maquinaria y equipo importado descendió 5.7% comparándose con el periodo de febrero de 2025, en medio de decrementos de 14.9% en equipo de transporte y de 4.7% en maquinaria, equipo y otros bienes importados, indican los números del instituto.

La inversión en construcción residencial creció 1.8% anual y la no residencial un 1% en febrero de 2026 a tasa anual.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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