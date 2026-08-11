En General Motors Ramos Arizpe sigue liderando la Blazer de combustión

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, la producción de la Blazer fue en julio de 2026 de 4 mil 867 unidades (superando las 4 mil 017 unidades Blazer de julio de 2025) y en el periodo enero-julio, se registró un total de 27 mil 656 unidades (23 mil 955 en julio de 2025); las exportaciones fueron en julio de 2026 de 4 mil 621 unidades (en julio de 2025 fueron de 3 mil 522) y en el periodo enero-jul del año 2026 fueron 26 mil 368 unidades (en comparación con la cifra de 22 mil 657 en ene-jul de 2025).

En el Complejo de General Motors (GM) Ramos Arizpe durante julio y en el periodo enero-julio 2026, la Blazer de combustión sigue encabezando la producción y exportaciones, asimismo presenta números positivos contra los mismos periodos de 2025.

En el caso del modelo BlazerEV se registró que en julio de 2026 se produjeron 178 unidades (mil 702 unidades en julio de 2025) y en el periodo ene-jul 2026 se vendieron 2 mil 277 unidades (por debajo de las 12mil 171 unidades de ene-jul de 2025).

La Equinox EV de julio de 2026 produjo 2 mil 354 unidades (en cambio, en julio de 2025 se vendieron 9 mil 105 unidades); y en ene-jul de 2026 con 9 mil 539 unidades (por debajo de las 48 mil 100 en ene-jul de 2025).

El modelo Honda Prologue produjo en julio de 2026 un total de 714 unidades (en julio de 2025 se produjeron 3 mil 166 unidades) y en ene-jul 2026 fueron 9 mil 223 unidades (caso contrario en el mismo periodo del año 2025 se produjeron 20 mil 879 unidades).

El vehículo modelo Optic produjo 2 mil 648 en julio de 2026 (debajo de las mil 276 en julio de 2025) y en el periodo ene-jul de 2026 se observó una producción de 12 mil 696 (superando las 10 mil 350 de ene-jul 2025).

En el caso de las exportaciones, la Blazer EV fueron en julio de 2026 con 235 unidades (en cambio, en julio de 2025 se exportaron mil 712) y en ene-jul de 2026 fueron 2 mil 341 (por debajo de las 12 mil 083 unidades exportadas en ene-jul de 2025); la Equinox EV en julio de 2026 exportó 2 mil 065 unidades (en julio de 2025 fueron 8 mil 954) y ene-jul del 2026 fueron 10 mil 813 (menos de una cuarta parte de las 47 mil 661 unidades exportadas en ene-jul de 2025); y del Optic las exportaciones fueron en el pasado julio de este año con 3 mil 136 unidades (1,338 en julio de 2025) y ene-jul de 2026 con 12 mil 046 unidades (10 mil 007 ene-jul del año predecesor).

STELLANTIS Y SUS MODELOS

La producción de la Crew Cab en julio de 2026 fue de 8 mil 211 unidades (en julio de 2025, 12 mil 332 unidades) y en el periodo ene-jul de 2026 con 73 mil 157 (en el mismo periodo de 2025, 70 mil 697); la Promaster en julio 2026 se produjeron 6 mil 978 unidades (superando las 5 mil 702 de julio de 2025) y ene-jul del año 2026 con 35 mil 131 unidades (36 mil 781 se produjeron en ene-jul de 2025).

La RAM 1500 produjo en julio de 2026 cero unidades (ni cerca de las 880 unidades de ene-jul de 2025) y ene-jul26 con 40 mil 653 unidades (mil 708 de ene-jul de 2025) y la RAM 4000 con 5 mil 816 unidades en julio de 2026 (6 mil 551 en julio de 2025) y en el periodo ene-jul de 2026 con 45 mil 576 (36 mil 335 en enero-julio de 2025).