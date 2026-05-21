En México, cae personal ocupado del área de servicios y es la tercer baja en 2026 a tasa anual

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    En México, cae personal ocupado del área de servicios y es la tercer baja en 2026 a tasa anual
    Por objetivo la EMS brinda información económica sobre las actividades de servicios que prestan los sectores privados no financieros para conocer sus principales características, según Inegi. VANGUARDIA
Diego Hernández
por Diego Hernández

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En el primer trimestre de 2026, Inegi reportó que cayeron 1.5% el personal contratado total en empresas de servicios privados no financieros

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que cayó 1.9% a tasa anual el personal ocupado que trabaja en servicios privados no financieros y a tasa mensual 0.2% en marzo de 2026, siendo la tercer caída registrada en el indicador de contratados del sector servicios en México en este año.

En enero la caída anual fue de 1.1% y la baja mensual de 0.1%; en el segundo mes de 2026 fue de -0.3 a tasa mensual y -1.5% a tasa anual; de esta manera se observó que han sido tres meses consecutivos con caídas en el personal ocupado del sector servicios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-por-tercera-ocasion-sigue-cayendo-personal-ocupado-manufacturero-en-marzo-de-2026-HO20845301

El personal contratado total en los primeros tres meses de 2026 cayó 1.5% con respecto al mismo periodo de 2025; las personas contratadas que dependen de la razón social cayeron 1.3% y el personal empleado no dependiente (que pertenecen a otra razón social, o por honorarios y comisiones) cayó 6.2%, reportó Inegi.

Por sector, las caídas anuales más bajas en el personal ocupado en marzo de 2026 fueron las siguientes:

- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-4.3%)

- Transportes, correos y almacenamiento (-2.8%)

- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.8%)

- Información en medios masivos (-2.3%)

CAE PERSONAL OCUPADO TOTAL DE SERVICIOS PRIVADOS EN COAHUILA POR TERCERA OCASIÓN

La EMS registró caídas en el personal ocupado del sector de servicios de “Información en medios masivos”, reportando una disminución de 10.4% en esta categoría para marzo de 2026 —en enero del año mencionado, la caída fue de 10.3% y en febrero de 11%— y representando una tercera variación porcentual negativa en 2026 a tasa anual.

Los “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” también reportaron por tercera ocasión una tasa anual negativa: 11.2% en marzo de 2026 —a diferencia de la tasa de -18.6% registrada en enero de 2026; en febrero fue de -8.2%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/no-crece-valor-de-empresas-constructoras-en-mexico-y-se-desploma-por-3era-vez-contratados-en-marzo-de-2026-NO20849602

INGRESOS Y GASTOS TOTALES A LA BAJA

Según los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios del Inegi, los ingresos totales subieron 0.4% a tasa mensual y cayeron 1.4% a tasa anual en marzo de 2026. En enero pasado, los ingresos totales crecieron a nivel mensual 0.3% y anualmente cayeron 0.7%. En febrero las caídas mensuales y anuales fueron de 1.8 y 2.9%, respectivamente.

En marzo las remuneraciones totales del sector servicios cayeron a nivel mensual 0.2% y crecieron 1.2% a tasa anual. En el primer mes de 2026 los gastos que reportaron las empresas de servicios privados no financieros aumentaron mensual y anualmente 2.9 y 0.6%, respectivamente. En el segundo mes los gastos totales bajaron 2% a nivel mensual y 2.2% a nivel anual.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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