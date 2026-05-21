En México, cae personal ocupado del área de servicios y es la tercer baja en 2026 a tasa anual

En enero la caída anual fue de 1.1% y la baja mensual de 0.1%; en el segundo mes de 2026 fue de -0.3 a tasa mensual y -1.5% a tasa anual; de esta manera se observó que han sido tres meses consecutivos con caídas en el personal ocupado del sector servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) reveló que cayó 1.9% a tasa anual el personal ocupado que trabaja en servicios privados no financieros y a tasa mensual 0.2% en marzo de 2026, siendo la tercer caída registrada en el indicador de contratados del sector servicios en México en este año.

El personal contratado total en los primeros tres meses de 2026 cayó 1.5% con respecto al mismo periodo de 2025; las personas contratadas que dependen de la razón social cayeron 1.3% y el personal empleado no dependiente (que pertenecen a otra razón social, o por honorarios y comisiones) cayó 6.2%, reportó Inegi.

Por sector, las caídas anuales más bajas en el personal ocupado en marzo de 2026 fueron las siguientes:

- Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (-4.3%)

- Transportes, correos y almacenamiento (-2.8%)

- Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-2.8%)

- Información en medios masivos (-2.3%)

CAE PERSONAL OCUPADO TOTAL DE SERVICIOS PRIVADOS EN COAHUILA POR TERCERA OCASIÓN

La EMS registró caídas en el personal ocupado del sector de servicios de “Información en medios masivos”, reportando una disminución de 10.4% en esta categoría para marzo de 2026 —en enero del año mencionado, la caída fue de 10.3% y en febrero de 11%— y representando una tercera variación porcentual negativa en 2026 a tasa anual.

Los “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” también reportaron por tercera ocasión una tasa anual negativa: 11.2% en marzo de 2026 —a diferencia de la tasa de -18.6% registrada en enero de 2026; en febrero fue de -8.2%.