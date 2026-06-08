En México, suben ventas y exportaciones de autos; Stellantis sube su producción al 50% en mayo

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    En México, suben ventas y exportaciones de autos; Stellantis sube su producción al 50% en mayo
    Reporte mensual del RAIAVL reporta ventas al mercado nacional, producción y exportaciones desglosadas por marca. VANGUARDIA

La multinacional italo-estadounidense-francesa fue la automotriz que más creció su producción en el quinto mes de 2026; a nivel nacional bajó

Las ventas nacionales y en el extranjero de vehículos ligeros crecieron en mayo de 2026 a tasas anuales de 5 y 1.7%, respectivamente; en cambio, la producción nacional de automóviles cayó 3.7% en el mismo período, y, Stellantis subió 50% su producción en México con respecto al quinto mes de 2025, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, las ventas en el quinto mes de 2025 pasaron de 121 mil 110 a 127 mil 107 unidades en mayo de 2026; en el mismo periodo, las exportaciones aumentaron de 301 mil 112 a 306 mil 288 unidades.

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La producción de vehículos ligeros en mayo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025 pasó de 326 mil 113 a 342 mil 926 unidades, decreciendo en términos anuales. La producción de vehículos ligeros se distribuyó en 20% automóviles y 80% en camiones ligeros.

Ante lo anterior, el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, señaló que “a veces los fabricantes tienen ciclos y hay meses donde le bajan a la velocidad. Ya tienen suficientes inventarios, esperan a que ese inventario se desplace, salga, se venda y al siguiente mes se acelera”. También detalló que esto es “a pesar de los aranceles”, siendo la industria automotriz la que sigue pagando aranceles de 25%.

STELLANTIS LEVANTA PRODUCCIÓN Y GM LA BAJA

El grupo automotriz multinacional Stellantis registró un crecimiento anual en su producción de 50.6% en mayo, pasando de 30 mil 843 a 46 mil 441 unidades fabricadas por esta empresa en suelo mexicano. En enero-mayo la producción aumentó anualmente 37%, incrementándose de 142 mil 70 a 194 mil 644 vehículos ligeros.

Por lo anterior, Stellantis fue la armadora con el incremento anual más grande en mayo de 2026, segun el RAIAVL.

La automotriz estadounidense General Motors presentó una reducción anual de sus unidades fabricadas en el quinto mes de 2026, pasando de 79 mil 720 a 76 mil 501 autos armados; en los primeros cinco meses del año en cuestión comparándolos con los mismos meses de 2025, la producción pasó de 362 mil 497 a 367 mil 532 unidades, aumentando en términos anuales 1.4%.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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