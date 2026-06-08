Revelan que solo el 13% de la IED anunciada opera en México; hay dudas por T-MEC

Entre enero de 2023 y marzo de 2026, un total de 261 mil millones de dólares en anuncios de Inversión Extranjera Directa (IED) fueron registrados en México; no obstante, persiste un desfase entre anuncios y ejecución, ya que el 12.7 por ciento del monto anunciado desde esa fecha ya se encuentra en operación, destaca un análisis de Deloitte. En su “Monitor de Inversión en México”, la firma consideró que este rezago refleja la debilidad económica interna y la cautela del inversionista ante un entorno donde los resultados de la revisión del T-MEC, las decisiones de política económica y las condiciones financieras seguirán siendo determinantes para limitar la incertidumbre. “Así, la materialización del nearshoring dependerá no solo de las inversiones anunciadas, sino de mejores condiciones internas y mayor certidumbre para su ejecución”, indicó.

De acuerdo con Deloitte, del total de IED anunciada en el periodo señalado, el 36.1 por ciento permanece en el estatus de anuncio, mientras que un 51.2 por ciento está en construcción. Como resultado, lamentó que el impacto en el actual flujo de IED, especialmente de nuevas inversiones, permanece limitado. La firma señaló que la inversión en México transita por una etapa de ajuste en medio de la reconfiguración de las cadenas globales de valor y un entorno internacional incierto debido a un mayor proteccionismo y la presencia de conflictos geopolíticos. Aunque el país mantiene su atractivo por su ubicación estratégica con EU, las tensiones comerciales y las barreras arancelarias y no arancelarias que anteceden a la revisión del T-MEC han reforzado la cautela empresarial. En este contexto, los anuncios de inversión se concentran en sectores como consumo, automotriz y energía, con dinamismo en El Bajío y el norte del país, consolidando patrones de relocalización productiva. En el primer trimestre del año, la IED alcanzó 23 mil 600 millones de dólares y el 77 por ciento de esos recursos son para el sector consumo, seguido del automotriz con un 10.7 por ciento y la energía con un 6.2 por ciento. Deloitte detalló que, por entidad, Aguascalientes emergió como el destino líder para nuevos proyectos de inversión.

Por otra parte, refirió que México subió al lugar 19 del índice de confianza de IED de Kearney en 2026, frente al sitio 25 que ocupó en 2025, y también registró una ligera mejora para las perspectivas de 2026-2031. Lo anterior, sostuvo, sugiere una mejora en el sentimiento del inversionista hacia México, pero esa mejora tiene que trasladarse hacia la ejecución de proyectos y los actuales flujos de inversión.

Publicidad