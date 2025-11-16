Entrará vuelo interestatal en análisis de rutas de Aerus en el 2026

El vuelo interestatal Saltillo-Monclova-Piedras Negras que se propone para impulsar la competitividad regional, estará dentro de las rutas que estará analizando Aerus en 2026.

El director general de Aerus, Javier Herrera, señaló que la están analizando para ver el potencial y reconoció que obviamente Saltillo, siendo la capital del estado, cuenta con un tráfico importante de viajeros hacia otros puntos del estado, por lo que es importante visualizar todas las opciones de vuelos que se pueden ofrecer desde esta ciudad.

Agregó que hoy en día se puede volar de Saltillo a Piedras Negras con escala en Monterrey, por ello, están viendo cómo se está comportando esa conexión y realmente ver cuándo se tenga la capacidad necesaria para establecer esta ruta y vuelo.

Por ello, dejo claro que “Está dentro de nuestro análisis de rutas para el 2026, es lo que puedo confirmar”, aseguró.

Para una frecuencia diaria comentó que se necesitaría una ocupación superior al 60 ó 70% es decir quesean de 9 a 10 pasajeros por vuelo, además de que haga sentido esa conectividad.

Por otra parte, sobre la propuesta de un vuelo Ciudad Acuña-Monterrey, comentó que es un proyecto que llevan varios meses analizándolo con el gobierno local, recordó que ya que se tiene una ruta Piedras Negras-Monterrey y la ciudad más cercana es Acuña, está bien consolidada y va avanzando bien.

Ante ello, tienen que ver cómo se desarrolla un poco la necesidad de esa conectividad con Acuña y visualizarlo en 2026, aunque añadió que saben que mucho del tráfico que va a Piedras Negras se traslada a Ciudad Acuña, por ello, deben ver qué haya sentido y un buen modelo de negocios .

Asimismo en el caso de los vuelos Saltillo-Monterrey que iniciaron el 16 de junio con dos frecuencias diarias, comentó que siguen con las mismas frecuencias, solo han realizado un ajuste pequeño donde no han notado una alta demanda de tráfico, pero al final de cuentas tienen la misma cantidad de asientos semanales y se tiene un factor de ocupación superior al 60%, operan más de 28 vuelos semanales desde Saltillo.

Finalmente recordó que este vuelo tiene un código compartido con Viva Aerobus de Monterrey y se puede conectar a más de 40 destinos nacionales e internacionales, asimismo más del 98% de los pasajeros que utilizan esta ruta conectan con Viva y van a más destinos y no necesariamente la Ciudad de México, sino también destinos como Guadalajara, el Bajío, Querétaro, Cancún y Estados Unidos.