Es un gran avance la eliminación de aranceles, pero persistirá la incertidumbre, afirman

/ 20 febrero 2026
    Es un gran avance la eliminación de aranceles, pero persistirá la incertidumbre, afirman
    Aseguran que como consecuencia mejorará el intercambio comercial de bienes y servicios y para la industria automotriz es ‘oro molido’. ESPECIAL.

Fue hoy que con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense

Ante la eliminación de los aranceles recíprocos de Estados Unidos, se dejó claro que esto es una buena noticia y equilibrará el sistema comercial a nivel mundial, aunque la incertidumbre seguirá hasta que se concluya la negociación sobre el T-MEC.

El economista, Antonio Serrano Camarena, dijo que estos aranceles fueron cobrados ilegalmente porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no tenía el poder para imponerlos, por ello es una buena noticia que tomó la Suprema Corte de ese país, asimismo dijo que lo importante es que le quiten poder de presión ahora que se está negociando el T-MEC.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia arancel global de 10% adicional a los existentes, tras fallo de la Corte

Para el presidente de Estados Unidos es un mal momento, mientras que para México es un buen momento, esto al tener menos presión para la negociación, asimismo esto equilibra el sistema comercial a nivel mundial.

Asimismo sobre la reacción de Donald Trump de aplicar ahora un arancel del 10%, comentó que es el arancel máximo que puede aplicar a cualquier producto mexicano, pero sabiendo que el mínimo que se paga es un 2.5%, sumarle un 7.5%, puede ser absorbido por la cadena de suministro.

Serrano Camarena añadió que la medida también le dará un despegue importante al precio del dólar porque ahorita está muy bajo debido a que hay poco comercio a nivel mundial.

A su vez, el vicepresidente nacional de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez, indicó que es un buena noticia para México, aunque esos aranceles a los productos no estaban dentro del T-MEC, sin embargo, añadió que era de esperarse una reacción del presidente de Estados Unidos, aunque esperan que ésta no pueda generar más problemas en la relación comercial.

“Ahorita está en revisión el tratado y se tiene hasta el mes de junio para terminarla, hay temas que van avanzando y a partir de julio se determinan los ajustes que se deben hacer en el tratado” y añadió “A ver como reacciona el equipo negociador en el TMEC, creo que va a querer hacer algo con el tratado para seguir presionando a México, sobre todo en temas de seguridad y en la entrada de empresas chinas al país”.

Por ello, consideró que la incertidumbre continuará hasta que se concluya con la negociación del T-MEC, por lo que espera que para el segundo semestre se recupere buena parte de las inversiones que se han dejado de hacer por el tema de la incertidumbre.

