Esperan aumento de ocupación hotelera en Ramos Arizpe tras paros en la industria automotriz

Dinero
/ 5 diciembre 2025
    Esperan aumento de ocupación hotelera en Ramos Arizpe tras paros en la industria automotriz
    Explicaron que con los paros técnicos llegan trabajadores foráneos a las empresas, los cuales requieren de alojamiento. FOTO: ESPECIAL.

Además indicaron que la entrega de aguinaldos en esta temporada navideña no solo abonará al sector, sino a la economía de los comercios

Ante los paros técnicos que este mes se realizarán en el sector automotriz, el vicepresidente en la Región Sureste de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Mario Aguirre Rangel, indicó que se espera que la ocupación hotelera en Ramos Arizpe repunte con los trabajadores foráneos que llegarán a dar mantenimiento a las plantas.

Destacó que este fin de año no hay contrataciones y a ello se suma una baja en la operación de las plantas, aunque esto es normal porque muchas empresas realizan sus cierres contables está primera semana de diciembre, para prepararse para las fiestas decembrinas y pago de aguinaldos.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo

Sin embargo añadió que con estos paros en la industria automotriz, llegan también trabajadores foráneos a las armadoras, lo que esperan ayude a que la ocupación hotelera en el caso de Ramos Arizpe, puede subir a un 50 ó 55%.

A ellos, dijo se suman los turistas y vendedores foráneos que llegan a la región, por ello, esperan este repunte en la ocupación hotelera de Ramos Arizpe, asimismo destacó que la entrega de aguinaldos en esta temporada también ayuda a que se mueva la economía, no solo de los hoteles sino también de los comercios.

Temas


Economía
trabajadores
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AMHMC

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable