Esperan aumento de ocupación hotelera en Ramos Arizpe tras paros en la industria automotriz

Ante los paros técnicos que este mes se realizarán en el sector automotriz, el vicepresidente en la Región Sureste de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Mario Aguirre Rangel, indicó que se espera que la ocupación hotelera en Ramos Arizpe repunte con los trabajadores foráneos que llegarán a dar mantenimiento a las plantas.

Destacó que este fin de año no hay contrataciones y a ello se suma una baja en la operación de las plantas, aunque esto es normal porque muchas empresas realizan sus cierres contables está primera semana de diciembre, para prepararse para las fiestas decembrinas y pago de aguinaldos.

Sin embargo añadió que con estos paros en la industria automotriz, llegan también trabajadores foráneos a las armadoras, lo que esperan ayude a que la ocupación hotelera en el caso de Ramos Arizpe, puede subir a un 50 ó 55%.

A ellos, dijo se suman los turistas y vendedores foráneos que llegan a la región, por ello, esperan este repunte en la ocupación hotelera de Ramos Arizpe, asimismo destacó que la entrega de aguinaldos en esta temporada también ayuda a que se mueva la economía, no solo de los hoteles sino también de los comercios.