Esperan que firma del T-MEC active la demanda de espacios industriales en México

El ex presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), José Antonio Rodríguez Fuentes, dijo que comienza a presentarse la oferta de naves industriales, por lo que esperan que la firma del T-MEC se dé en una forma rápida.

Agregó que anteriormente la demanda de espacios industriales superaba la oferta, sin embargo, ahora comienza a presentarse la oferta de naves industriales, entre ellas de 3 mil, 5 mil y hasta 10 mil metros, estaban en proceso de desarrollo, ya se terminaron y ahora la meta es rentarlas.

Rodríguez Fuentes indicó que Saltillo iba creciendo muy fuerte y ahorita no se tiene la velocidad que se tenía, aunque añadió que esto pasa no solo a nivel local, sino también en todo México porque se cayó un poco el consumo, pero se tiene la esperanza que una vez que se negocie el T-MEC y se tenga una meta hacia donde se dirige el país, vuelva otra vez la demanda.

“Teniendo las metas bien trazadas del rumbo del país, vuelve a haber demanda”, aseguró el expresidente de CAPI.

CEDI DE ARCA

En el caso del Centro de Distribución (CEDI) que Arca Continental construye en Saltillo, comentó que es probable que esté listo para finales de año y en octubre pudiera haber noticias; ahorita lleva un avance del 60% y es muy sustentable.

Es un centro de distribución que dará servicio a toda la Región Sureste de Coahuila y Concepción del Oro, aunque desde las plantas se mandan las diferentes rutas, asimismo con el CEDI lo que se busca es trazar mejor la distribución y que no haya desabasto.