Estados del norte, entre ellos Coahuila, concentran una mayor cultura financiera

En los últimos años, el norte de México se ha consolidado como una región clave para el crecimiento de la cultura financiera y la protección patrimonial en el país, las regiones Noreste y Noroeste registraron una inclusión financiera superior al 84%, colocándose a la cabeza a niel nacional.

GNP Seguros, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) publicada en 2025, informó que la región con el mayor porcentaje de la población adulta o al menos un producto financiero (ya sea una cuenta o tarjeta de ahorro, un crédito, un seguro, una cuenta de ahorro para el retiro o una afore), fue la Región Noreste con 84.9% (Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas), seguida por la Noroeste con 81.6% (que comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora).

TE PUEDE INTERESAR: Space X de Musk, llegará a la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC

Esto presenta comportamiento de consumo e indicadores clave sobre la adopción y madurez del ahorro formal a través de productos financieros.

En ese sentido, algunas características de la región son preferencia por el ahorro formal, la fuerte presencia industrial y la cercanía con los Estados Unidos que hacen que en el norte las familias usen más los bancos y prefieran guardar su dinero en opciones financieras seguras y oficiales, en lugar de métodos informales.

En estados fronterizos, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, la gente utiliza regularmente transacciones en dólares.

Y más allá de protegerse sólo ante una emergencia, las familias de la región buscan seguros que funcionen como un fondo para hacer crecer sus ahorros y respaldar su patrimonio a largo plazo.

Respecto al comportamiento puntual del Seguro de Vida en el norte del país, según datos del INEGI y el reporte estadístico del Seguro de Vida de la AMIS, el estado de Chihuahua presenta la mayor penetración de mercado de los Seguros de Vida, considerando la población económicamente activa, con un 25.3% de la población, lo que indica que 1 de cada 4 personas con actividad económica, cuenta con un seguro de vida individual.

Los estados que mantienen un comportamiento similar por arriba del 20%, son San Luis Potosí 24.4%, Coahuila con 21.7%, Sonora 21.6%, Nuevo León 21.6% y Tamaulipas 20.8%.

En el caso de la Radiografía de los Seguro de vida y Ahorro GNP en la Región Norte de México, se destacó que al corte del 1S26, GNP Seguros reportó que en su cartera de Seguros de Vida Individual.

El estado de Nuevo León lidera la región en la cartera GNP impulsado por el mercado corporativo e industrial, seguido por los estados de Baja California y Sinaloa.

Entre las preferencias de los asegurados de la región, destacan los Seguro de Vida y Ahorro a plazos de 5 y 10 años, y aquellos pensados para la etapa de retiro a través de productos como Proyecta, Consolida o Elige que ofrecen diferentes alternativas de ahorro y beneficios fiscales.

Un Seguro de Vida indica que funciona tanto para tener un respaldo ante situaciones como el fallecimiento o invalidez, así como la materialización de metas a través del ahorro, la educación de hijos, sobrinos y nietos, el ahorro para la etapa de retiro y los productos de inversión a diferentes plazos.

Finalmente del 2023 al 1S26, GNP Seguros ha pagado más de 7,600 millones de pesos por concepto de vencimientos (que refiere al cumplimiento del plazo del seguro y entrega del monto acumulado) en Seguros de Vida y Ahorro GNP en la región norte que presenta 37% del monto pagado a nivel nacional.

Nuevo León es el estado de la zona que registra el monto más alto, seguido por los estados de Sinaloa y Baja California, que en su conjunto representan poco más del 70% del monto de vencimientos.