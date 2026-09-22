Estados Unidos evalúa prohibir las exportaciones de diésel

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este martes que su gobierno examina la viabilidad de prohibir las exportaciones de diésel o por lo menos establecer restricciones parciales.

Ante esto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró favorable a prohibir las exportaciones de diésel, después de que los precios se dispararan a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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Scott Bessent también destacó que Estados Unidos produce cantidades significativas de diésel, pero advirtió que restringir las exportaciones también podría afectar el suministro de gasolina.

Cabe destacar que esta situación ha provocado que durante los últimos días, los precios internacionales del diésel repunten a máximos históricos.

En Estados Unidos, el diésel se vendía el día de ayer lunes a 6.51 dólares por galón, su precio más alto en la historia, de acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Los futuros del diésel en Europa cerraron la semana pasada también en un máximo histórico, tras haber duplicado con creces su nivel de principios de 2026, mientras que en Asia los precios del diésel se han elevado y están cerca de niveles récord

Por otro lado, en México, en los primeros siete meses del año, las refinerías de Pemex promedian una elaboración de 273,230 barriles por día de diésel, la más alta para un periodo similar en más de una década y que es 38% mayor a la que se reportó entre enero y julio del 2025.

Esto significó una entrega de 74,708 barriles diarios adicionales entre un año y otro, lo que reduce las importaciones del combustible en volumen, más no en valor puesto que la cotización internacional afecta estos envíos provenientes principalmente de Estados Unidos.

Estados Unidos exportó la cifra récord de 1.6 millones de barriles diarios de diésel en agosto, frente al millón de barriles diarios registrado en febrero, antes del inicio de la guerra. Entre los principales compradores se encuentran Brasil, Chile, México, Perú, Marruecos, Francia y el Reino Unido, según datos de Kpler.