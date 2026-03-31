Estas son las empresas estadounidenses que Irán atacaría en Medio Oriente el 1 de abril

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el 1 de abril atacaría a empresas estadounidenses en Medio Oriente en represalia a todos los ataques contra Irán, informaron los medios de comunicación estatales iraníes.

La agencia de noticias Reuters informó que ha solicitado respuesta por parte del gobierno estadounidense pero no ha sido atendida dicha información.

Las empresas mencionadas en su mayoría son de origen estadounidense y tienen operaciones internacionales, a excepción de G42 que es propiedad de capital originario de los Emiratos Árabes Unidos.

- Cisco (telecomunicaciones) - HP IntelOracle (desarrollo de soluciones de nube) - Microsoft - Apple - Google - Meta - IBM - Dell - Planter (posiblemente Palantir, empresa de análisis de Big Data e IA) - Nvidia - JP Morgan (de las mayores financieras del mundo) - Tesla - GE (motores de aviación, sistemas y servicios) - Spire Solutions (Seguridad informática) - G42 (desarrollo de IA emiratí) - Boeing (Cadena de aeroespacio)

”Aconsejamos a los empleados... que, con el fin de preservar sus vidas, abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo. Los residentes que vivan en los alrededores de estas empresas terroristas en todos los países de la región también deben evacuar en un radio de un kilómetro de estas ubicaciones y trasladarse a un lugar seguro”, señalaba el comunicado estatal.

”Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades en compensación por cada acto terrorista en Irán, a partir de las 20 horas de Teherán del miércoles 1 de abril”, dictaba la declaración oficial.

LOS 7 GIGANTES TECNOLÓGICOS SON POSIBLES OBJETIVOS DE ATAQUE

Al cierre de 2025, el valor de los activos financieros de los 7 “gigantes tecnológicos” —Nvidia, Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta y Tesla— fue de 21.55 billones dólares, superando los crecimientos de índices industriales como el S&P 500.

Al cierre de este texto se detectó que todas las acciones de estas empresas tecnológicas mantienen crecimientos en sus valores, siendo las acciones de Meta las que reportaron la tasa mayor (de 6.50%).

Nvidia registró un crecimiento de 5.16%, Apple de 2.91%, Alphabet, 4.77%, Microsoft, 3.21% y Tesla 5.02%, al momento de concluir este texto.

Las empresas mencionadas como objetivos militares en su mayoría son de origen estadounidense y tienen operaciones internacionales, a excepción de G42 que es propiedad de capital originario de los Emiratos Árabes Unidos.

La agencia de noticias Reuters informó que ha solicitado respuesta por parte del gobierno estadounidense pero no ha sido atendida dicha información.