Estima Monex estancamiento económico en 2025

Con un crecimiento estimado 0.5 por ciento, Grupo Financiero Monex advirtió que México va en camino a un panorama de estancamiento económico en 2025.

La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex, Janneth Quiroz, detalló que aunque las exportaciones están dando un respiro a México para no caer en recesión, el escenario de un estancamiento económico es real.

“Me parece que todavía no podemos hablar de una recesión considerando que hay varios criterios que se tendrían que cumplir para considerar que la economía se encuentra en este estado, entre ellos pues qué tan profunda es la contracción, qué tan generalizada y qué tan prolongada.

“Más bien creo que estamos en una coyuntura que apunta más a un estancamiento de la actividad económica, al menos con las cifras observadas ya al tercer trimestre del año en donde Inegi dio a conocer que durante los tres primeros trimestres del año la actividad de México había crecido apenas 0.1 por ciento, ese 0.1 por ciento pues es muy cercano a 0.0 por ciento, que es la condición que se debe de cumplir para considerar que la economía está estancada”, aseveró la analista.

Quiroz detalló que la perspectiva de crecimiento ya se tenía desde 2024, sin embargo se agravó con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues ello detonó en políticas proteccionistas como los aranceles, que representan una afectación para México.

“Sobre todo, algo que no teníamos del todo descontado era que Donald Trump ganaría las elecciones pero también el partido republicano obtendría la mayoría en el Congreso, con lo cual claramente en estos momentos no se tiene un contrapeso claro y de ahí que se hayan promovido todas estas políticas proteccionistas que han generado una elevada incertidumbre.

“Yo creo que es ahí donde radica el que veamos un crecimiento tan modesto en México, que para un horizonte tan complicado, lo que hubiéramos esperado sería incluso una contracción para este año; nuestra expectativa es que la economía crezca 0.5 por ciento en todo 2025, que sin duda está apuntando sobre todo a un estancamiento de la actividad económica; si bien no es una buena noticia, creo que ante todo lo que ha pasado, pues hubiéramos esperado incluso una contracción”, comentó.

Por otro lado, Monex alertó por riesgos inflacionarios a raíz de la imposición por parte de México de aranceles a varias fracciones, lo cual se planteó en el paquete económico para 2026.

Para 2026, Monex prevé un crecimiento económico de 1.3 por ciento y una inflación anual de 3.85 por ciento.