EU invertirá 40 mdd en Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CDMX.- Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (Cimmyt), con sede en México, esto con el objetivo de fortalecer la protección de recursos genéticos, el uso de datos y sistemas de alerta temprana frente a amenazas emergentes.

A través de un comunicado, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, indicó que para su país “la seguridad alimentaria es seguridad estratégica”.

“Nuestra cooperación con México refleja este entendimiento compartido. Como dos potencias agrícolas con mercados profundamente integrados, Estados Unidos y México reconocen que la innovación en los sistemas alimentarios fortalece a ambas naciones y contribuye a una mayor estabilidad regional. La presencia del Cimmyt en México es reflejo de décadas de colaboración científica”, expuso.

En el texto se apuntó que bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “la cooperación (entre ambos países) continúa ampliándose en sectores estratégicos, generando beneficios tangibles para el pueblo de México”.

A su vez, la Embajada expuso en una lista los beneficios para México que trajo la alianza agrícola con Estados Unidos:

El acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.

Asimismo informó que la iniciativa busca proteger la biodiversidad del maíz en México mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, que resguarda más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Por otro lado, destacó la importancia de la reducción de la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas que disminuyen costos para los productores y fortalecen la sostenibilidad a largo plazo.

Asimismo, la ampliación de ensayos de investigación y centros de innovación en México, aumentando la productividad agricola, elevando ingresos y apoyando la generación de empleo en comunidades rurales.

Johnson explicó que “mientras más fuerte sea nuestra alianza México-EU, mayor será nuestro impacto colectivo”, pues la presencia del Cimmyt en México es reflejo de décadas de colaboración científica.

Por su parte el Gobierno mexicano asegura que el país es autosuficiente en la producción de maíz, sin embargo, fue en el año 2025 que importó del extranjero 110 toneladas de maíz blanco y una cantidad mucho mayor de maíz amarillo, pero este último se suele usar como forraje.

SIEMBRA DE TRIGO DE EU SE BENEFICIA DEL CENTRO

También, destacó que casi el 60% de la superficie sembrada de trigo en Estados Unidos “se beneficia de variedades derivadas del Cimmyt, fortaleciendo la productividad, la resiliencia climática y la estabilidad de los mercados”.

“Respaldar a instituciones que generan estos resultados no es asistencia; es una inversión estratégica en la fortaleza de Estados Unidos. La seguridad alimentaria influye en los mercados, la migración y la estabilidad geopolítica”, finalizó el texto.

En el último año, la relación comercial entre México y Estados Unidos ha transitado en un contexto marcado por las tensiones derivadas de los aranceles impulsados en 2025 por el presidente Trump, y por la revisión de medio término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente para América del Norte.