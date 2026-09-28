EU y China publican listas recíprocas de productos para bajar aranceles

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    EU y China publican listas recíprocas de productos para bajar aranceles
    La lista de Estados Unidos para las importaciones chinas se enfocó más en bienes de consumo, lo que podría ayudar a reducir la inflación en este país. ESPECIAL

Esto trasciende días después que el presidente chino Xi Jinping se reuniera con su homólogo Donald Trump, en su primera visita a este país desde 2015

HONG KONG.-Estados Unidos y China publicaron el lunes listas recíprocas de productos no sensibles por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares cada una que verán recortes arancelarios, desde productos estadounidenses para el cabello hasta juguetes chinos, en un acuerdo que se espera impulse el comercio bilateral.

Estados Unidos ya había reducido los aranceles contra China luego que los gravámenes de Trump se dispararan en un momento dado hasta el 145% el año pasado, a medida que se relajaban las tensiones entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren niño y dos mujeres aplastados en embarcación de migrantes de Francia a Reino Unido

El Ministerio chino de Comercio señaló en un comunicado que el acuerdo ayudará a fortalecer la cooperación comercial.

Las listas incluyeron mil 619 productos estadounidenses que ingresan a China, que abarcan desde productos agrícolas, productos para el cabello y artículos de cuidado personal hasta madera y equipos médicos. También se incluirá carbón procedente de Estados Unidos.

En el caso de los bienes chinos exportados a Estados Unidos, se incluyeron 77 categorías, entre ellas fuegos artificiales, vajilla, juguetes como muñecas y rompecabezas, adornos navideños de vidrio y madera y balones de fútbol.

Las tasas arancelarias de más del 90% de los productos estarán sujetas a niveles de “nación más favorecida”, indicó el Ministerio de Comercio de China, lo que significa que los aranceles específicos por país se eliminarán en la práctica.

Las tasas de “nación más favorecida” son los aranceles estándar aplicados bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero pueden diferir de un artículo a otro y a menudo se sitúan en un solo dígito.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó en un comunicado aparte que las listas de productos se centraron en “bienes no sensibles de cada lado que podrían beneficiarse de un trato arancelario más favorable”. El acuerdo podría ayudar a asegurar el acceso al mercado para agricultores, fabricantes, empresas y trabajadores de Estados Unidos, al tiempo que beneficiará a los consumidores estadounidenses con importaciones procedentes de China, incluidos artículos para el hogar y juguetes, sostuvo Greer.

Ambos países indicaron que acordaron que la lista podría ajustarse más adelante según sea necesario, pero que las modificaciones probablemente no serán más que anuales.

El Ministerio de Comercio de China agregó que ambos países acordaron cooperar más en el sector agrícola, formando un grupo bajo la Junta de Comercio establecida en mayo para optimizar el comercio bilateral.

Sectores de importancia estratégica para ambos países, como los chips, los vehículos eléctricos y las baterías, no quedaron incluidos en el acuerdo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
true

POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

true

Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Julio Rodríguez fue uno de los protagonistas del triunfo de Saltillo Soccer sobre Santos Laguna en la tercera fecha de la Copa Promesas

Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas
Arturo Domínguez defiende oferta por AHMSA y promete agua para Monclova

‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Una mujer cruza una intersección frente a una valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), los difuntos líderes del grupo Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah (centro izquierda) y Hashem Safieddine.

Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas