EU y China publican listas recíprocas de productos para bajar aranceles

HONG KONG.-Estados Unidos y China publicaron el lunes listas recíprocas de productos no sensibles por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares cada una que verán recortes arancelarios, desde productos estadounidenses para el cabello hasta juguetes chinos, en un acuerdo que se espera impulse el comercio bilateral.

Estados Unidos ya había reducido los aranceles contra China luego que los gravámenes de Trump se dispararan en un momento dado hasta el 145% el año pasado, a medida que se relajaban las tensiones entre ambos países.

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El Ministerio chino de Comercio señaló en un comunicado que el acuerdo ayudará a fortalecer la cooperación comercial.

Las listas incluyeron mil 619 productos estadounidenses que ingresan a China, que abarcan desde productos agrícolas, productos para el cabello y artículos de cuidado personal hasta madera y equipos médicos. También se incluirá carbón procedente de Estados Unidos.

En el caso de los bienes chinos exportados a Estados Unidos, se incluyeron 77 categorías, entre ellas fuegos artificiales, vajilla, juguetes como muñecas y rompecabezas, adornos navideños de vidrio y madera y balones de fútbol.

Las tasas arancelarias de más del 90% de los productos estarán sujetas a niveles de “nación más favorecida”, indicó el Ministerio de Comercio de China, lo que significa que los aranceles específicos por país se eliminarán en la práctica.

Las tasas de “nación más favorecida” son los aranceles estándar aplicados bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero pueden diferir de un artículo a otro y a menudo se sitúan en un solo dígito.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó en un comunicado aparte que las listas de productos se centraron en “bienes no sensibles de cada lado que podrían beneficiarse de un trato arancelario más favorable”. El acuerdo podría ayudar a asegurar el acceso al mercado para agricultores, fabricantes, empresas y trabajadores de Estados Unidos, al tiempo que beneficiará a los consumidores estadounidenses con importaciones procedentes de China, incluidos artículos para el hogar y juguetes, sostuvo Greer.

Ambos países indicaron que acordaron que la lista podría ajustarse más adelante según sea necesario, pero que las modificaciones probablemente no serán más que anuales.

El Ministerio de Comercio de China agregó que ambos países acordaron cooperar más en el sector agrícola, formando un grupo bajo la Junta de Comercio establecida en mayo para optimizar el comercio bilateral.

Sectores de importancia estratégica para ambos países, como los chips, los vehículos eléctricos y las baterías, no quedaron incluidos en el acuerdo.