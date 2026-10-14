Exención de aranceles a componentes automotrices abre puerta a nuevas inversiones: Capital Anayst

Tras la publicación de un decreto que exenta temporalmente del arancel del 10% a las importaciones de partes y componentes destinados al ensamblaje de automóviles, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, consideró que la medida podría atraer nuevas inversiones, evitar la salida de líneas de producción de México y favorecer las negociaciones comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC. El especialista señaló que esta decisión podría contribuir a que las empresas mantengan sus operaciones en el país e incluso permitir el regreso de algunas líneas de producción, modelos y proyectos que se hayan trasladado a otros mercados.

Respecto a las negociaciones con Estados Unidos, Díaz Robles consideró que la medida representa un incentivo para que el país vecino reconsidere los aranceles que aplica a productos mexicanos. “Está generando una estrategia de reducir las tensiones o las hostilidades unilaterales. Cuando hay negociaciones comerciales y una contraparte baja el arancel, regularmente se espera que la otra incentive a no seguir incrementando sus aranceles o incluso a reducirlos”, explicó. Añadió que estas decisiones envían señales de apertura al diálogo en acuerdos comerciales y tratados internacionales. Díaz Robles advirtió que los efectos no serán inmediatos, sino graduales. Aunque Estados Unidos ha mantenido una postura firme en materia arancelaria, destacó que México no ha entrado en una guerra comercial, por lo que consideró probable que se logren acuerdos menos restrictivos, reducciones arancelarias y nuevas oportunidades de negociación, incluso en sectores como el acero.

Por otra parte, Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que el decreto tendrá efectos principalmente en la cadena de suministro de la industria automotriz y no tanto en el mercado de repuestos, conocido como aftermarket, debido a que la exención por cinco años está dirigida a la industria terminal y no a las autopartes en general. Indicó que la medida podría incentivar la importación de componentes para fortalecer los procesos de ensamble de las armadoras y facilitar nuevos proyectos o líneas de producción. Sin embargo, advirtió que será importante evitar que estas condiciones desplacen a los proveedores mexicanos que actualmente abastecen a la industria.