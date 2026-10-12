Exigen empresarios de México atención adecuada en el IMSS: CCE

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistió en la necesidad de una atención adecuada y medicinas suficientes para los trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe atender adecuadamente a los trabajadores, ya que los patrones cumplen puntualmente con el pago de cuotas obrero patronales, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El líder empresarial destacó que ha habido crisis en el abasto de medicamentos desde 2018.

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”Hemos señalado deficiencias en el IMSS en cuanto al tratamiento a nuestros trabajadores, las empresas cumplimos puntualmente el pago correspondiente al Seguro Social y lo que pedimos a cambio es que nuestros trabajadores sean atendidos de manera adecuada.

”Hemos conocido casos de personas que dan seis meses en programar una cirugía y cuando están, en el quirófano resulta que no hay las herramientas necesarias para la operación y se tiene que posponer”, describió en conferencia de prensa, con motivo del aniversario 50 del organismo.

Reiteró que es necesario una atención adecuada y medicinas suficientes para los trabajadores.

”La atención de los servicios médicos a nuestros trabajadores, ha bajado en eficiencia, la falta de medicamentos afecta porque han tenido que recurrir a comprar los medicamentos de manera particular, es un tema que debe atender el Gobierno”, subrayó Medina Mora.

Asimismo, dijo, trabajarán de la mano de la Secretaría de Salud para mejorar el nivel de prevención de enfermedades entre los trabajadores.

Durante la conferencia, el presidente del CCE también habló de que las empresas requieren certidumbre para invertir y este tema pasa por la reforma al Poder Judicial.

En este sentido, sugirió que los jueces que sean elegidos cuenten con una certificación y no solo sean producto de un sorteo.

”En la incertidumbre para la inversión sigue siendo un elemento la reforma al Poder Judicial y esto sí ha deteriorado el ánimo para invertir en las empresas mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ven-a-frontera-mexico-eu-como-polo-emergente-para-centros-de-datos-de-ia-KP23977814

”Todavía falta la elección de la segunda parte de jueces y magistrados nuestra postura es que sean electos solo los espacios que están desocupados, es decir, permitir que los que están en funciones sigan en esa función de jueces y magistrados”, comentó.

Subrayó que todo aquel candidato que aparezca en la boleta debe tener una certificación que indique que sabe lo que es ser un juez o un magistrado.

”Son los elementos que ayudan a generar la confianza y cuando hay confianza, pues se da precisamente la inversión”, recalcó.

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