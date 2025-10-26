Existe preocupación de empresas para mantener empleos: Coparmex

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que hay que seguir apretándose el cinturón para sacar adelante a las empresas, añadió que están preocupados y ocupados por conservar los empleos.

“Es una realidad que todo se ha venido a la baja, acaban de sacar las estimaciones de crecimiento del mes de septiembre y la verdad, si es muy bajo para lo que teníamos esperado, entonces ahorita es cuando hay que apretarnos los cinturones y sacar adelante a las empresas a través de iniciativas propias internas”, aseguró.

Destacó que será necesario realizar esto en colaboración con el gobierno, pero también fortaleciendo al sector de las Pymes, toda vez que son las que han padecido con todas las reservas de la ley silla, vacaciones dignas y con el salario mínimo que ha crecido 127% en los últimos siete años, lo que ha representado costos adicionales para los empresarios.

Sobre el riesgo de que caiga el empleo durante el último bimestre del año, indicó que es una realidad, sin embargo, añadió que esperan que este primero de noviembre el gobierno de Estados Unidos defina ya cuáles son los aranceles con los que se dará el país, para así enfocarse en salir adelante y crear iniciativas que den desarrollo a México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso del país con la reducción de la jornada laboral, comentó que esperan que esta vez si hagan caso a los empresarios y la apliquen de manera gradual y por sectores toda vez que cada sector es diferente y tiene sus propias circunstancias.