Expectativas de Grupo Carso es llegar a 400 contratados este mes: Secretaría del Trabajo

Agregó que el año pasado contrataron a cien trabajadores y este mes se espera llegar a las 400 personas, entre los primeros que contrataron están supervisores de campo y coordinadores de diferentes áreas, mientras que ahora están contratando al personal más operativo.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro reconoció que hay mucha gente interesada en este proyecto de Grupo Carso, la empresa dijo participará en la feria de empleo de este miércoles en Saltillo, pero también se tendrá una reunión con el área de relaciones laborales.

Mientras que el año pasado eran ya cien los trabajadores que se habían contratado para la construcción del tren de pasajeros Saltillo - Nuevo Laredo , para este mes la expectativa es que se llegue a los 400.

Zogbi Castro recordó que en los picos más altos la empresa generará hasta 3,500 empleos directos y entre 6 mil a 7 mil indirectos, asimismo hasta que se tenga la reunión con ellos, se conocerá si se llegó a los 400 empleos que esperaban generar a este mes.

En el caso del salario indicó que son como el promedio que se maneja en la región que son 678 pesos diarios con los salarios más bajos y dependiendo de la posición de ahí hacía arriba.

Por otra parte, sobre el Pacto Coahuila 2026 indicó que se firmará en mayo, asimismo será específico a las condiciones del mercado.

Reconoció que este año las condiciones a nivel mundial son situaciones que hay que darle un tratamiento diferente y otra parte del pacto, será una transición de la jornada laboral de 40 horas.

Finalmente sobre la feria de empleo que este miércoles se tendrá en Saltillo, comentó que se contará con 2 mil vacantes, actualmente llevan 1,400 registradas, pero se siguen buscando más para llegar a esa meta; en bolsa de trabajo tradicional se llega a tener hasta el 60% del porcentaje de colocación y en las ferias de empleo entre un 40 a 50% de colocación.