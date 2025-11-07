Exportación de vehículos tiene su mayor caída en 6 meses; cifras débiles contribuyen a balances negativos

Dinero
/ 7 noviembre 2025
    Exportación de vehículos tiene su mayor caída en 6 meses; cifras débiles contribuyen a balances negativos
    Durante el décimo mes del año, la exportación de vehículos ligeros fue de 314 mil 227, la producción de 367 mil 870 y las ventas de 129 mil 736 unidades. FOTO: ESPECIAL.

Las ventas de vehículos al exterior sumó su tercer mes con retroceso anual y la producción llegó a tres meses

CDMX.-El mes de octubre de 2025 no fue favorable para las exportaciones de vehículos ligeros en México ni para la producción, pues en los dos casos hubo importantes disminuciones.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las exportaciones de autos registraron su peor resultado en seis meses, al caer 5.45 por ciento anual en octubre, mientras que la producción descendió 3.72 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Buen Fin 2025: el SAT te premia con hasta $250 mil pesos por usar tu tarjeta

Además las ventas anotaron su mayor alza anual en nueve meses, con una variación de 5.99 por ciento, igual que la cifra de avance revelada el martes pasado, pero en el acumulado de enero a octubre, el aumento fue de solo 0.11 por ciento.

En el caso de las ventas mexicanas destinadas al mercado externo, de enero a octubre de 2025 se ubicaron en dos millones 881 mil 399 unidades, lo que representó una baja de 1.45 por ciento, respecto al mismo lapso del año previo, siendo el primer declive en seis años.

Se produjeron 3 millones 389 mil 424 autos ligeros en los primeros 10 meses del año, un 0.69 por ciento menos que de enero a octubre de 2024, con lo que el indicador dejó atrás cuatro años con incrementos.

