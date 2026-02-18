FCC y CICSA, a cargo de contratación de personal y proveedores del tren Saltillo-Nuevo Laredo

/ 18 febrero 2026
    FCC y CICSA, a cargo de contratación de personal y proveedores del tren Saltillo-Nuevo Laredo
    Arturo Reveles Márquez dijo que del tipo de personal que están demandando, añadió que es de todo tipo y no forzosamente tienen que tener una especialización. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Canacintra estima que la contrataciones de personal sean de hasta mil 500 personas en la zona urbana de la ciudad

No solo la contratación de personal que participará en la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, sino también la de los proveedores son las que tendrán a su cargo las empresas FCC y CICSA, señaló el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez.

“Tengo entendido que ya ubicaron algunos talleres, algunos proveedores locales, no tengo el dato de cuantos, pero tanto de personal ya tienen contratación como de proveedores”, aseguró.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

Reveles Márquez dijo que el pasado viernes sostuvo reuniones con estas empresas que fueron contratados por Grupo Carso, comentó que no especificaron el número de personal que han contratado, sin embargo, todas las contrataciones hasta Santa Catarina serán 3,500 y de ellos, estimó que 1,500 son los que se pueden quedar en los 30 kilómetros de la zona urbana.

“Son 55 kilómetros y alrededor de 27 a 28 kilómetros son en la zona urbana de Saltillo, ahí va a habar mucho trabajo en los diferentes cruces e intersecciones que tendrá la vía”, indicó.

Aunque la fecha de inició de los trabajos no la conoce, añadió que en Derramadero tendrán una área de trabajo previa a la primera estación que tendrán en este lugar, ahí ubicarán parte de los materiales que empezarán a utilizar en la fabricación.

Indicó que del tipo de personal que se requiere hay desde bandereros y personal que supervisará la recepción de personal, aunque también habrá ingenieros especializados en topografía, ingenieros civiles o industriales, entre otros.

En el caso de las empresas prestadoras de servicios de que estarán contratando, comentó que no son necesariamente los de la parte técnica, sino todo lo que gira a la construcción de una obra de este tamaño, como son los que proveen los alimentos, agua, herrería, entre otros.

Por lo pronto, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste indicó que quedaron de invitarlos a una reunión con la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS) para que participen el resto de las cámaras empresariales puedan ubicar qué tipo de empresas locales puedan proveer esos servicios.

Asimismo utilizarán la bolsa de trabajo que se tiene unificada con las otras cámaras, ahí se publicarán las vacantes que ellos tienen, aunque algunas posiciones ya las llenaron en la Feria de Empleo, también tienen muchas más pendientes que buscarán llenar en los siguientes días.

