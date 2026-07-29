Fed mantiene sin cambios tasas de interés en Estados Unidos; tras decisión, caen bolsas de valores

“La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes. El aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado”, declaró este miércoles 29 de julio de 2026.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ( Fed por sus siglas en inglés) decidió mantener el rango objetivo para las tasas de interés —o tasa de fondos federales— entre el 3.50 % y el 3.75 %, con nueve votos a favor y tres en contra.

La Fed tiene por objetivo controlar la inflación de Estados Unidos en un nivel de 2%, sin embargo, “se refleja en parte los choques de oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el de la energía. El Comité garantizará la estabilidad de precios”.

“La declaración de política [monetaria] se limita a exponer los hechos. Evita hacer predicciones, una decisión que consideramos especialmente prudente en estos tiempos de incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre no implica falta de claridad”, afirmó Kevin Warsh en rueda de prensa.

BOLSAS ESTADOUNIDENSES CAEN

El índice S&P 500 se mantuvo a la baja después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios los tipos de interés, bajando un 0.24% hasta los 7 mil 410.98 puntos. El Dow Jones promedio cayó 801.54 puntos, o 1.52%.

¿QUIÉNES VOTARON EN CONTRA?

Los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal en Cleveland, Dallas y Minneapolis fueron los que votaron en contra, quienes preferían elevar el rango objetivo de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual en esta reunión.

FINANCIEROS APOSTABAN POR UN ALZA DE LAS TASAS

Los mercados financieros estaban descontando una probabilidad de aproximadamente uno entre tres de un aumento de tasas de un cuarto de punto porcentual, una medida que probablemente no habría sido bien recibida por el presidente Donald Trump.