¡Fiebre mundialista! Saldrán a la venta las monedas conmemorativas de oro y plata de Banxico

Si eres apasionado del futbol o te encanta coleccionar piezas únicas, el Mundial de la FIFA 2026 te trae una sorpresa increíble. BBVA México anunció que, a partir del próximo 11 de junio de 2026, pondrá a la venta las esperadas monedas conmemorativas de oro y plata acuñadas por el Banco de México (Banxico).

Esta colección especial no solo celebra el torneo que organizaremos junto a Estados Unidos y Canadá, sino que plasma en metal precioso el orgullo, la cultura y el patrimonio de nuestro país. Es una oportunidad perfecta para asegurar un pedazo de historia.

DISEÑOS EXCLUSIVOS QUE CELEBRAN A MÉXICO La Casa de Moneda de México hizo un trabajo espectacular. La serie incluye piezas inspiradas en las tres ciudades sede del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En sus diseños podrás ver monumentos emblemáticos, símbolos de nuestra fauna, identidad cultural y los logotipos oficiales que la FIFA diseñó para cada sede. En cuanto a sus especificaciones, Banxico detalló que las monedas de oro tienen una pureza de 0.999 y contienen un cuarto de onza troy de oro puro. Por su parte, las de plata cuentan con la misma pureza y contienen una onza troy de plata pura.

¿DÓNDE Y CÓMO SE PUEDEN COMPRAR? Las piezas estarán disponibles tanto para clientes de BBVA como para el público en general en sucursales seleccionadas de las ciudades sede: - CDMX: Sucursales Torre BBVA (Reforma 510), Montes Urales (Montes Urales 620), Parques Polanco (Mariano Escobedo 303) y Oficina Centro (Bolívar 38). - Guadalajara: Sucursal Chapultepec (Av. Vallarta 1440). - Monterrey: Sucursal Garza García Plaza Alianza (Calzada del Valle 419 Oriente). Si ya eres cliente del banco, la compra se cargará directo a tu cuenta. Si no lo eres, no te preocupes, puedes pagar en efectivo en moneda nacional, con un límite equivalente a 3,000 dólares estadounidenses. La entrega será inmediata según el inventario de la sucursal; si se agotan, el banco te notificará la fecha de entrega posterior.

HORARIOS Y PRECIOS DEL MERCADO El costo de cada moneda se fijará al momento de la transacción. Esto se debe a que su valor depende totalmente de la cotización diaria del oro y la plata en los mercados internacionales. Si quieres ir por la tuya, toma en cuenta que la venta se realizará de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 15:00 horas (tiempo del centro de México). Te sugerimos acudir temprano, ya que al ser una edición limitada y muy cotizada por coleccionistas, la disponibilidad de inventario podría volar. ¡No te quedes sin este recuerdo histórico!

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