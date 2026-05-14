Así son las 12 monedas conmemorativas de Banxico para el Mundial 2026

Dichas monedas podrán ser adquiridas desde hoy en ventanillas de Banxico y a partir del 18 de mayo en la Casa de Moneda, el Museo Interactivo de Economía (MIDE), entre otras sucursales bancarias con servicio de canje.

Banxico anunció la puesta en circulación de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por EU, México y Canadá.

La colección destaca tanto a las ciudades mexicanas sede del campeonato como al patrimonio cultural, histórico y natural del país. Del total de piezas, nueve están dedicadas a las sedes del Mundial, mientras que las otras tres rinden homenaje a símbolos representativos de la identidad nacional.

Las monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México y se dividen en dos categorías: cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente y ocho piezas elaboradas en metales finos (cuatro de oro y cuatro de plata).

Las bimetálicas tienen un valor nominal de 20 pesos, forma dodecagonal y podrán utilizarse para cualquier tipo de pago en territorio nacional. En tanto, las monedas de oro tendrán un valor facial de 25 pesos y las de plata de 10 pesos, aunque por su composición y edición limitada estarán dirigidas principalmente al coleccionismo.

La moneda dedicada a la Ciudad de México muestra al Ángel de la Independencia junto a un jugador de fútbol; la de Guadalajara destaca la Glorieta de La Minerva y la de Monterrey presenta la Fuente de Crisol y el Cerro de la Silla. Todas incluyen el logotipo oficial del Mundial 2026, además de elementos de seguridad como microtexto e imágenes latentes.

Por su parte, la cuarta moneda bimetálica exalta la riqueza natural y cultural de México mediante imágenes de un jaguar, mariposas monarca, agaves, maíz y nopales.

En las versiones acuñadas en oro y plata, Banxico integró referencias a monumentos históricos y tradiciones mexicanas. Entre los elementos representados se encuentran el Templo Mayor, Bellas Artes, la Catedral Metropolitana, los Arcos de Zapopan, el Paseo Santa Lucía, así como figuras emblemáticas como el ajolote, la pirámide de Kukulkán y la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada.

Las monedas de oro contienen un cuarto de onza troy de oro puro con ley .999, mientras que las de plata contienen una onza troy de plata pura con la misma pureza.

Las piezas forman parte de una edición limitada autorizada mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio de 2025 y marzo de 2026.