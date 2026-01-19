FMI confirma escenario de crecimiento sin cambio para México en 2026

CDMX.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambio la expectativa de crecimiento para México en 1.5% tal como la tenía en octubre pasado, esto bajo el riesgo de tensiones comerciales que podrían recrudecerse, prolongando la incertidumbre y lastrando aún más la actividad global.

Lo anterior de acuerdo a las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés) de inicio de año del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el documento “Economía global: Estable en medio de fuerzas divergentes” que dio a conocer desde Bélgica, Bruselas, no modificó el pronóstico que tenía en octubre del año pasado para el producto interno bruto (PIB) de la economía mexicana.

En conferencia de prensa remota, la subdirectora de Estudios Económicos, Petya Koeava, explicó que en el caso de México esperan una recuperación que resultará de la gradual flexibilización de la política monetaria y de una política fiscal que será “ampliamente neutral”.

Mantuvo sin cambios el 1.5% que preveía en el WEO que publicó durante las reuniones anuales de otoño del FMI y del Banco Mundial cuando la elevó desde el 1.4% que tenía en abril.

Alertó que el mayor de los riesgos globales, es una escalada de la tensión geopolítica que venga acompañada de mayores aranceles.

Sin embargo, el FMI mejoró sus expectativas para la economía mundial en su conjunto a 3.3%, es decir un incremento de 0.2 puntos porcentuales, pero para el 2027 conservó el 3.2% que proyectó en octubre pasado.

Explicó que para Estados Unidos traen una revisión al alza de 0.3 puntos porcentuales para 2025 con lo cual avanzaría 2.4%, pero para el 2027 es un recorte de 0.1 puntos al quedar en 2%.

Por otro lado, pronosticó que el PIB de Canadá mostrará una expansión de 1.6% y 1.9% este y el siguiente año, respectivamente.

Asimismo China potenciará un crecimiento de 4.5% tras una revisión en el WEO de 0.3 puntos porcentuales y de 4% para el 2027.

Esto debido a los incentivos fiscales para la inversión empresarial en virtud de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025.

Se espera que el impulso producto de la tecnología se modere, pero compense en cierta medida la menor inmigración y la moderación del consumo.