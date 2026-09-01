Generará Festival de la Manzana 40 mdp en derrama económica

En la 27 edición del Festival de la Manzana, que se realizará en San Antonio de las Alazanas del 12 al 16 de septiembre, se contempla que acudan 60 mil personas y que genera una derrama económica de hasta 40 millones de pesos.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, acompañada por la Secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, el presidente de la Federación de Cabalgantes Cimarrones de México, Jonathan Francisco Moreno y el presidente de la Asociación de Cabalgantes la Sierra de Arteaga, Enrique Rodríguez Fuentes, presentaron los pormenores de este evento que incluye tradición, cultura, música, gastronomía y actividades familiares.

TE PUEDE INTERESAR: México: se mantiene racha en récords de ventas de vehículos ligeros en agosto

Las actividades que incluyen el sábado 12 es la “tractorodada” y la inauguración y degustación de postres de pay.

Además el domingo 13 tocará a la cabalgata, el rodeo, show infantil y teatro del pueblo, mientras que el lunes 14 la careada, el concurso para el mejor pay de manzana y el teatro del pueblo y el miércoles 16 una callejoneada, la coronación de la reina y teatro del pueblo.

En el caso del martes 15 de septiembre que coincide con la celebración de las fiestas patrias, por ello, ese día a las 18:00 horas se tendrá un folclore y bailes regionales, para luego hacer una pausa y llevar a cabo el acto solemne del Grito de Independencia en San Antonio de las Alazanas, aunque este año, en Arteaga se celebrará el grito en siete distintas comunidades de este municipio.

En el caso de la cabalgata, se espera una asistencia de mil cabalgantes, la que iniciará y concluirá en San Antonio de las Alazanas, mientras que la bolsa de premiación del rodeo es de 15 mil pesos y se esperan participantes de Nuevo León y Coahuila.

Finalmente se comentó que cuentan con un registro de 79 cabañas de turismo confiables, asimismo se resaltó que la ocupación que se presenta en cabañas y hoteles es de un 90%.