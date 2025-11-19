GM Ramos Arizpe realizó un paro de dos días; regresarán el día de mañana

En el Complejo de General Motors en Ramos Arizpe se realizó un paro técnico de dos días, periodo en que los trabajadores estuvieron recibiendo el 65% de su sueldo, aunque ya se reincorporarán este jueves.

El secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados, dijo que el paro se presentó porque no hay producción, sin embargo, añadió que con esa acción se evitan despidos masivos, por ello, es preferible un paro técnico que el quedarse sin empleo.

Agregó que el lunes fue festivo, por lo que el paro técnico se realizó el martes y miércoles, para reincorporarse a trabajar este jueves, asimismo estimó que fueron 3 mil los trabajadores en paro técnico, toda vez que el personal de mantenimiento siguió laborando.

Sobre más paros técnicos, comentó que no están anunciados y añadió que eso será como se comporte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el tema de los aranceles y como se comporte la venta de automóviles.

Este año indicó que se han estado realizando paros técnicos de uno o dos días y no han sido paros muy dañinos, se van acomodando según las circunstancias para buscar la manera de afectar lo menos posible la productividad y el ingreso familiar.

En lo que resta del 2025, el paro técnico que hasta ahora se tiene es el que se realiza a finales de año, aunque este es un acuerdo de hace años y no se tiene todavía la fecha exacta del paro.

AGUINALDOS

Aunque las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para realizar la entrega de los aguinaldos, por petición de las organizaciones sindicales, se logró que lo paguen antes del 12 de diciembre para aprovechar las oferta del mercado.

El promedio de aguinaldo que se entrega a los trabajadores corresponde a 27 u 28 días, cuando la ley dice que son 15 días.

Además del aguinaldo, hay trabajadores que reciben su ahorro y la recomendación que realizan a los trabajadores es que el aguinaldo sea aprovechado para la familia, así como para su cena de navidad y año nuevo.

Asimismo comentó que hubo empresas que adelantaron parte del aguinaldo por El Buen Fin, atendiendo así la solicitud de los trabajadores, aunque no especifico el número de cuántos fue, solo que a quienes así hicieron la solicitud por escrito fueron atendidos por las empresas.