Gobierno espera que el gasto de turistas se eleve hasta en un 48% durante el Mundial

CDMX.- La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, afirmó este viernes que el Gobierno busca incentivar el aumento en un 48% del gasto promedio de los visitantes durante el Mundial de fútbol 2026.

A la vez, las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya registran un 60% de ocupación hotelera a un mes del inicio del torneo.

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“Seremos la mejor sede por nuestra gente, por la anfitrionía y por lo que hoy nos caracteriza”, dijo la funcionaria durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que defendió que el Mundial representa “una gran oportunidad” para México en el actual contexto internacional.

Rodríguez consideró que la cifra de reservas del 60% actual, aumentará conforme se acerque la inauguración en junio próximo.

La secretaria señaló que este será un Mundial “atípico” porque, a diferencia de otras ediciones, los visitantes no permanecerán en un solo país durante un periodo prolongado, sino que se distribuirán entre México, Estados Unidos y Canadá, así como en distintas sedes en un mismo país.

Aun así, sostuvo que el torneo ya se vive en México por la transformación de las tres ciudades sede, la modernización de aeropuertos, la construcción de canchas y las acciones para dejar un legado turístico y deportivo.

Como parte de la preparación, Rodríguez informó que durante el Tianguis Turístico se abrieron 58 nuevas rutas que comenzarán a operar en junio, muchas de ellas motivadas por el Mundial.

La funcionaria también destacó la próxima presentación de la aplicación “México te invita”, desarrollada con la Agencia de Transformación Digital, que incluirá 290 rutas por los 32 estados, itinerarios de uno a cinco días, recomendaciones gastronómicas, museos, zonas arqueológicas y opciones para vivir el Mundial dentro y fuera de los estadios.

Rodríguez recordó que la FIFA pronosticó 5 millones de visitantes por el Mundial y defendió que esa meta es alcanzable, al señalar que México recibió 14 millones de visitantes en un solo mes.

“Por supuesto que será un mes que generará prosperidad para todo el sector”, afirmó.

La secretaria añadió que la estrategia se complementará con “La Gran Escapada”, una campaña turística del 18 al 29 de junio para ofrecer paquetes y reservas durante todo el año.