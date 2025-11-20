Grupo Carso llama a incorporarse a la construcción del tren; se suman pocos de Saltillo

Ante la construcción del tren de pasajeros, se hizo el llamado a los saltillenses a sumarse a este proyecto, pues llevan un mes publicando vacantes y no ha habido respuesta del área local.

La Jefa de Personal de FCC, Aracely Guerrero Cuenca, indicó que están requiriendo personal que va desde afanadoras, ayudantes general, albañiles, herreros, carpinteros, ingenieros civiles, topógrafos, ingenieros industriales, biólogos para el área ambiental, así como profesionales en la Administración de Empresas, entre otros.

Indicó que entre 2 mil a 3 mil empleados, son los que van a requerir y es un número similar al que emplearon para el Tren Maya.

La construcción va en diferentes fases, pero necesitan reclutar personal para finales de este mes y principios de diciembre, entre 60 a cien empleados esperan tener para fin de año.

En el caso de los salarios, comentó que actualmente no puede dar un promedio porque se están analizando y revisando con el mercado porque en Saltillo observaron que los salarios y la vida son elevados, por ello, están realizando una revisión salarial para colocar los tabuladores de acuerdo al mercado.

Aunque el miércoles participaron en la Feria de Empleo de Saltillo, desde hace mes o mes y medio cuentan con las oficinas del Grupo Carso FCC en Saltillo, las que se ubican en Isidro López Zertuche 4490 Col Virreyes Industrial, donde hoy laboran 40 empleados de la compañía que vienen de otros estados.

En el caso de los locales, todavía no se ha contratado, pues aunque “ya hemos publicado vacantes, pero no hemos tenido respuesta del área local, hemos estado publicando desde hace como un mes requerimos afanadoras y no hemos logrado que se interesen para trabajar con nosotros”.

Del porque esto, respondió que el mercado tiene mucho trabajo, además esto es algo nuevo para la gente porque nunca han trabajado en una constructora y no están interesados en ello, sin embargo, añadió que están realizando el análisis de salarios y las prestaciones que se otorgan a nivel local, entre ellas las de transporte, para la atracción de talento.

“Al principio les diría que se den la oportunidad, es un proyecto muy interesante, muy importante y te da la oportunidad de aprender muchas cosas, yo los invitaría a que se incorporen con nosotros”, indicó.

El proyecto lo realizan FCC y Carso, quienes en conjunto otra obra que realizan en el país es el gasoducto en Sonora, mientras que Grupo Carso por su cuenta tiene muchas obras en todo el país como son ductos y cable, entre otros.

En el caso de trenes, como Grupo Carso la experiencia fue el Tren Maya y como FCC tiene su matriz en España y es experta en el tema de vías, asimismo tiene proyectos en Canadá y ganó el tren de Nueva York, además de tener proyectos en Panamá y Rusia, entre otros.

Para el proyecto que están desarrollando en Saltillo, se genera una empresa que define todo en el área legal y administrativa, para ello tienen a Operadora CICSA.

Finalmente sobre la diferencia entre los trabajadores de Saltillo y los que participaron en el Tren Maya comentó “Es un poco diferente, creo que cada lugar a donde nosotros estamos al principio como que la gente no conoce o no tiene la visión de qué es lo que van a trabajar y no les llama la atención incorporarse”

Indicó que es hasta que ya empiezan a trabajar con la empresa cuando ya se interesan.

“Inclusive mucha gente que trabajó en el Tren Maya está interesada en seguir con nosotros, pero por cuestiones de que nos piden que sean personas locales, nosotros tratamos de darles la oportunidad a éstos, que el trabajo sea creado para cada estado y por eso estamos pidiendo a la gente de Saltillo que se incorpore con nosotros y se den la oportunidad de conocer la construcción del tren”, aseguró.