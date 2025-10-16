Grupo Salva construye dos naves especulativas; una se ubicará en Ramos Arizpe y otra en Derramadero

16 octubre 2025
    Grupo Salva construye dos naves especulativas; una se ubicará en Ramos Arizpe y otra en Derramadero
    Se informó que además se busca analizar en que mercado hay más movimiento, ya sea en la que estará instalada en Derramadero o en Ramos Arizpe. FOTO: REBECA RAMÍREZ/ VANGUARDIA

Aunque ambas quedarán listas el próximo año, la que lleva más avance es la de Derramadero

Dos naves especulativas son las que construyen Grupo Salva, una de ellas en Derramadero y la otra en Ramos Arizpe; la primera estará lista en marzo y la segunda hasta octubre de 2026.

El director de Grupo Salva, Alejandro Salinas Ramos, indicó que en Derramadero construyen una nave de 9,991 m² y en Ramos Arizpe una de 4 mil m².

TE PUEDE INTERESAR: Oro alcanza nuevo récord ante búsqueda global por seguridad

En el caso de la nave ubicada en Ramos Arizpe, dijo que se ubica enfrente de General Motors ya un lado del Parque Vymsa. En este lugar cuentan con hectáreas para desarrollar un parque, pero primero están comenzando con este proyecto más pequeño, porque primero tienen que ver como repunta, si se ve que sí, entonces seguirían con el parque.

“Tenemos varias hectáreas nosotros, pero estamos en una copropiedad y estamos en pláticas para poder crecer el predio para hacer diferentes accesos, nosotros tenemos una parte de la propiedad de cuatro hectáreas”, indicó.

Por lo pronto, Salinas Ramos indicó que con estas dos naves especulativas están viendo en que mercado hay más movimiento, ya sea en el de Derramadero o en Ramos Arizpe y añadió “Sí se mueve más allá nos vamos a continuar allá o si se mueve más acá, lo estamos haciendo con la intención de ver en donde se mueve más”.

