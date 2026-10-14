Grupo Televisa y compañía regiomontana adquirirán a AT&T México por 2 mil mdd

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    Grupo Televisa y compañía regiomontana adquirirán a AT&amp;T México por 2 mil mdd

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, la adquisición todavía no es aprobada por las autoridades mexicanas

Grupo Televisa y la compañía regiomontana Fintech Holdings llegaron a un acuerdo para comprar AT&T México por un precio de 2 mil millones de dólares (mdd), informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación contempla partes iguales para la televisora —propietaria de Izzi y Sky— y la empresa regiomontana, en espera de aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y de la Comisión Nacional Antimonopolio.

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Según el periódico El País, la salida de la estadounidense AT&T del mercado mexicano fue otro intento frustrado de empresas extranjeras para tomar parte de las telecomunicaciones de México, ya que también Telefónica (Movistar) se vendió a la plataforma tecnológica Oxio y al fondo de inversión Newfoundland Capital Management y que concluirá la transacción en los primeros meses de 2027.

PORÍAN SER LA SEGUNDA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POR DETRÁS DE TELCEL

De hacerse realidad la compra, la empresa conjunta de Grupo Televisa-Fintech Holdings tendrían el 18% del mercado de telecomunicaciones, ya que AT&T México dio servicios a alrededor de 24.7 millones de suscriptores al 31 de diciembre de 2025, según la CRT.

Sin embargo, en el año 2024 y con información del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Telcel obtuvo más de la mitad del mercado de los operadores móviles en México: América Móvil (Telcel) registró el 56.18% de la participación de este mercado; le seguía AT&T con el 14.85% y Telefónica (Movistar) con el 14.57%. Grupo Walmart (con su servicio Bait) obtuvo el 10.06% de participación de mercado.

LA REGIOMONTANA FINTECH HOLDINGS Y SU DIRIGENTE

El fundador y director de la firma de inversión Fintech Advisory, David Martínez Guzmán nació en 1957 en Monterrey, Nuevo León y se ha especializado en operaciones de reestructuración de deuda e inversiones, según el medio El Financiero.

Martínez Guzmán ha registrado una trayectoria profesional en compañías regias como Cemex, Alfa y Vitro, reportó El Financiero.

Desde Fintech Martínez Guzmán ha participado en las operaciones financieras en cuanto a deuda soberana y corporativa de empresas en América Latina, así como procesos de recapitalización de banco en Grecia, España e Italia.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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