Aumenta número de tarjetas de crédito entre los jóvenes de México: CONDUSEF

De acuerdo con datos oficiales presentados por la Condusef, a julio del presente año se registraron 47.6 millones de tarjetas de crédito en el país, lo que representa un incremento de casi 10 millones de plásticos en comparación con los 37.6 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

En el marco de la próxima Semana Nacional de Educación Financiera organizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), se informó el acelerado crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito dirigidas a la población joven en México.

Este aumento responde a la incursión de nuevas instituciones bancarias y plataformas Fintech enfocadas en captar al mercado juvenil, precisó el director editorial del medio El Financiero, Enrique Quintana.

Quintana analizó que aunque estas líneas de crédito iniciales suelen ofrecer montos limitados —que van de los 5 mil a los 15 mil pesos— o se otorgan mediante aplicaciones en dispositivos móviles sin necesidad de un plástico físico, el riesgo radica en la carencia de formación financiera básica entre los primeros usuarios.

El principal inconveniente detectado es la tendencia a realizar únicamente el pago mínimo en los estados de cuenta, una práctica que acumula intereses y genera saldos difíciles de saldar:

Por ejemplo, quienes la usan por primera vez, tienden a hacer el pago mínimo. Cuando te llega tu estado de cuenta te dan la opción del pago mínimo, pago para no. Y efectivamente, como dices, pues al no hacer el pago más alto, vas acumulando una deuda”, detalló Quintana en entrevista con Gabriela Warkentin.

Si bien la tasa de morosidad a nivel del sistema bancario general se mantiene contenida en un 2.5%, las instituciones bancarias ya registran índices de incumplimiento de pago de doble dígito, superando el 10%.