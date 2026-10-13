Aumenta número de tarjetas de crédito entre los jóvenes de México: CONDUSEF

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    Aumenta número de tarjetas de crédito entre los jóvenes de México: CONDUSEF
    La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros insiste en una educación financiera antes de usar las tarjetas de crédito. VANGUARDIA

La autoridad informó que se incrementó el número de tarjetas de crédito a nivel nacional de casi 10 millones de plásticos, a 47.6 millones en julio de 2026

En el marco de la próxima Semana Nacional de Educación Financiera organizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se informó el acelerado crecimiento en la emisión de tarjetas de crédito dirigidas a la población joven en México.

De acuerdo con datos oficiales presentados por la Condusef, a julio del presente año se registraron 47.6 millones de tarjetas de crédito en el país, lo que representa un incremento de casi 10 millones de plásticos en comparación con los 37.6 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

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Este aumento responde a la incursión de nuevas instituciones bancarias y plataformas Fintech enfocadas en captar al mercado juvenil, precisó el director editorial del medio El Financiero, Enrique Quintana.

Quintana analizó que aunque estas líneas de crédito iniciales suelen ofrecer montos limitados —que van de los 5 mil a los 15 mil pesos— o se otorgan mediante aplicaciones en dispositivos móviles sin necesidad de un plástico físico, el riesgo radica en la carencia de formación financiera básica entre los primeros usuarios.

El principal inconveniente detectado es la tendencia a realizar únicamente el pago mínimo en los estados de cuenta, una práctica que acumula intereses y genera saldos difíciles de saldar:

Por ejemplo, quienes la usan por primera vez, tienden a hacer el pago mínimo. Cuando te llega tu estado de cuenta te dan la opción del pago mínimo, pago para no. Y efectivamente, como dices, pues al no hacer el pago más alto, vas acumulando una deuda”, detalló Quintana en entrevista con Gabriela Warkentin.

Si bien la tasa de morosidad a nivel del sistema bancario general se mantiene contenida en un 2.5%, las instituciones bancarias ya registran índices de incumplimiento de pago de doble dígito, superando el 10%.

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Quintana finalizó su análisis y dijo que la Semana Nacional de Educación Financiera ofrecerá actividades presenciales y virtuales sobre ciberseguridad, prevención de fraudes y manejo de finanzas personales, buscando dotar a los nuevos usuarios de las herramientas necesarias para un uso responsable del crédito.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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