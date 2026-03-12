Guerra en Irán dispara precio de la gasolina pero aumenta el interés por los vehículos eléctricos

Cuando Kevin Ketels compró el año pasado un Chevrolet Blazer eléctrico modelo 2026, no pensaba en el costo de la gasolina. Simplemente creía que los vehículos eléctricos eran mejores y que “quería ser parte del futuro”. Ahora que la guerra con Irán ha disparado los precios en las gasolineras, el hombre de Detroit está contento de no tener que llenar el tanque de su SUV de gasolina, de 11 años de antigüedad.

“La electricidad puede subir, pero no tanto como la gasolina y tampoco subirá tan rápido”, señaló Ketels, de 55 años y profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro global en la Universidad Estatal Wayne.

TE PUEDE INTERESAR: Buques se identifican como chinos en Estrecho de Ormuz para evitar ataques por guerra de Irán

Los expertos señalan que un aumento prolongado en los precios de la gasolina podría impulsar el interés y las ventas de los vehículos eléctricos, especialmente si los conductores suponen que el precio de la electricidad no se verá afectado por las crisis.

Pero muchos factores influyen en las compras de vehículos eléctricos —y en las tarifas de electricidad—.

¿HAY PROTECCIÓN CONTRA LA SUBIDA DE PRECIOS EN LA ELECTRICIDAD?

Los conductores de vehículos de gasolina son mucho más vulnerables a las fluctuaciones de precios provocadas por los conflictos globales que quienes cargan sus autos con electricidad. Esta semana, el promedio nacional de un galón de gasolina regular fue de 3.57 dólares, frente a 2.94 dólares hace un mes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, “los precios de la electricidad residencial están regulados y son mucho menos volátiles que los de la gasolina”, explicó Erich Muehlegger, profesor de economía de la Universidad de California en Davis. “Como resultado, los propietarios de vehículos eléctricos no se ven muy afectados por los shocks del precio del petróleo”.

Pero los expertos afirman que los precios de la electricidad han aumentado a escala nacional por diversas razones, entre ellas, el aumento de la demanda de energía por parte de nuevos centros de datos.

“Se trata de un evento inflacionario”, señaló Holt Edwards, jefe del Policy Resolution Group de Bracewell, refiriéndose a la guerra. “¿Es este el factor que impulsa los precios de la electricidad? Creo que no es probable. Pero sin duda es un factor que contribuye”.

Aún está por verse en qué medida los conflictos del petróleo y el gas podrían trasladarse al sector eléctrico.

¿AUMENTARÁ LA DEMANDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS?

Varios expertos afirman que los altos precios de la gasolina son un fuerte impulsor de las ventas de vehículos eléctricos, particularmente si los aumentos persisten. En estos periodos, los conductores también consideran adquirir vehículos híbridos más eficientes en el consumo de gasolina.

TE PUEDE INTERESAR: Discurso del nuevo líder de Irán asegura mantener cierre del Estrecho de Ormuz, venganza y unidad

Edmunds, un recurso de compra de autos, analizó datos de búsqueda de consumidores para la semana que comenzó el 2 de marzo, después de que hubiera iniciado la guerra con Irán. Se encontró que el interés en híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería representó esa semana el 22.4% de toda la actividad de investigación de vehículos en su sitio, frente al 20.7% de la semana anterior. Los analistas también revisaron los últimos grandes aumentos de precios del combustible a nivel nacional en 2022, y vieron que la consideración de vehículos electrificados también aumentó con fuerza.

Pero si esto se traduce en más compras de vehículos eléctricos depende de si los compradores esperan ahorrar no solo ahora, sino también en el futuro, dicen los expertos.

Para añadir complejidad: un aumento repentino de la demanda de vehículos eléctricos podría elevar los precios, señaló Graham.

“Creo que el verdadero cambio de fondo sería si esto hace que los gobiernos modifiquen las políticas de impuestos y aranceles en torno a los vehículos eléctricos”, señaló Graham. Hacerlo ayudaría a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, afirmó.

AHORRO DE DINERO CON AUTO ELÉCTRICOS

Las personas que compran vehículos eléctricos obtienen un ahorro de gasolina “realmente sustancial” a lo largo de la vida útil de sus vehículos aún sin créditos fiscales del gobierno, señaló Peter Zalzal, abogado del Environmental Defense Fund.

“Hablamos de miles y miles de dólares” de ahorro, afirmó. “Y a medida que suben los precios de la gasolina, esos ahorros no hacen más que aumentar. Los costos de combustible son una parte importante de los costos totales del vehículo, y los aumentos en los precios del combustible tienen impactos significativos en las personas”.

Sin embargo, el costo inicial de un vehículo eléctrico nuevo sigue siendo mayor que el de uno de gasolina; los vehículos eléctricos nuevos se vendieron el mes pasado a un promedio de 55 mil 300 dólares, mientras que los vehículos nuevos en general se vendieron a un promedio de 49mil 353 dólares, según Kelley Blue Book, un recurso de compra de autos. Algunos expertos también manifestaron preocupaciones de seguridad nacional con los vehículos eléctricos porque China domina partes significativas de la cadena de suministro.

Ketels, el propietario del vehículo eléctrico y profesor, piensa que los vehículos eléctricos y la energía renovable deberían ser una prioridad estratégica para las personas y para Estados Unidos porque podrían producirse a nivel nacional “y no tendríamos esas fluctuaciones y esas preocupaciones”.

Sin embargo, debido a que el gobierno federal ha retirado muchos incentivos para ambos, “nos pone en desventaja a escala global”, señaló Ketels. “Creo que ha sido un terrible error retirar estos incentivos y atacar a la industria de la energía sostenible”, y la guerra “solo está haciendo que eso sea aún más evidente”.