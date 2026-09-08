Hasta el 50% de empleadores en el norte de México incrementarán su plantilla de personal

Un 50% de los trabajadores de la Región Norte (Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas) estarán incrementando su plantilla de personal en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo a la Encuesta de Expectativas de2 Empleo (EOS) de Manpower Group, la región Norte al 4T26 reporta una Tendencia Neta de 38%, lo que representa un aumento de nueve puntos porcentuales comparado con el trimestre anterior (29%) y de seis puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año pasado (32%).

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Además de los empresarios que planean incrementar su requerimiento de talento en ese período, un 12% contempla reducirlos, un 36% no espera hacer cambios.

Mientras que a nivel nacional, la Tendencia Neta de Empleo es de 41% al 4T26, donde un 53% de los trabajadores del país espera aumentar sus plantillas durante el próximo trimestre, un 33% no planea realizar cambios, 12% anticipa disminuirlas y 2% no sabe.

La gerente de Vinculación de Manpower, Carmen García Gómez, indicó que hay una tenencia favorable en el país en general para la contratación de personal en el último trimestre del año (octubre a diciembre).

Tendencia positiva que ven principalmente en sectores que han estado creciendo como es el automotriz (expectativa de empleo 53%), Finanzas y Seguros (47%), Información (45%), Comercio y Logística, junto con Construcción y Bienes Raíces (44%).

En el caso específico de Coahuila, resaltó que la industria automotriz es muy relevante, mientras que este primer semestre la industria de autopartes alcanzó un máximo histórico en el país, la inversión extranjera se incrementó en este sector y México se mantiene como el principal de proveedor de partes y componentes para Estados Unidos.

Agrega que la ubicación que tiene Coahuila es muy estratégica en la parte de comercio internacional, su ubicación fronteriza con Estados Unidos hace que tanto Piedras Negras como Ciudad Acuña se vuelvan clave en la relación fronteriza; Mientras que Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón lideran este sector automotriz.

Por lo pronto, para este último trimestre del año a los buscadores de empleo de la entidad les recomendaron “Que se enfoquen en sectores como automotriz, finanzas, logística y comercio que están apuntando en la Región Norte y que son oportunidades para este cierre de año”.

Finalmente del resto de las regiones del país, presentó una Tendencia Neta de Empleo en el caso del Noreste en 49%, Centro y Sureste 44%, Ciudad de México 37%, Occidente 35% y Noroeste 31%.