IMEF estima crecimiento del PIB para México en 1.3%

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    IMEF estima crecimiento del PIB para México en 1.3%
    El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF) es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a destacados miembros del sector financiero mexicano. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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La encuesta recoge las expectativas de 45 analistas, todos ellos economistas, con amplia experiencia y reconocido prestigio

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del IMEF realizada en septiembre, señaló que la estimación del crecimiento real del PIB para México en 2026 se incrementa marginalmente a 1.3%, cuando en agosto se proyectó a 1.2%.

Con respecto a la tasa de inflación, la estimación para 2026 se mantiene por segundo mes consecutivo en 4.0%, mientras que la expectativa del balance público tradicional como proporción del PIB para este año, se ubica nuevamente en -4.00%.

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Se mantiene la estimación de que la tasa de política monetaria para este 2026 que terminará el año en 6.50% y el pronóstico de empleo para este año se ubica nuevamente en 275 mil empleos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el caso de la estimación de tipo de cambio para 2026, se reduce marginalmente a 17.60 pesos y la cuenta corriente como proporción del PIB se ubica en -0.75% para 2026.

En el caso de 2027, las estimaciones son un crecimiento del PIB en 1.80%, inflación de fin de año en 3.90%, saldo público tradicional -4.00%, tasa de política monetaria a fin de año en 6.50%, empleos afiliados al IMSS en 350 mil, tipo de cambio a fin de año en 18.20% y cuenta corriente en -0.90%.

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