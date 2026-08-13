IMEF incrementa a 1.2% la estimación del PIB en México

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del IMEF, indicó que la estimación del crecimiento real del PIB para México 2026 se incrementa marginalmente a 1.2%. En julio se proyecto en 1.1%.

La encuesta recoge las expectativas de 45 analistas, todos ellos economistas con amplia experiencia y reconocido prestigio y los resultados que se presentan son de la encuesta realizada en agosto.

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Con respecto a la tasa de inflación, la estimación para 2026 se reduce de 4.2% a 4.0%. La expectativa del balance público tradicional como proporción del PIB para este año, se ubica nuevamente en -4.0%.

Se reitera la estimación de que la tasa de política monetaria para este 2026 terminará el año en 6.50%.

La estimación del tipo de cambio para 2026 se reduce marginalmente a 17.90 pesos por dólar al cierre del año. La cuenta corriente como proporción del PIB se ubica nuevamente en -0.80 para 2026.

Mientras que las expectativas para 2027 contemplan una tasa de crecimiento del PIB Real se mantiene en 1,8%. El pronóstico sobre la inflación se ubica nuevamente en 3.90%. El saldo público tradicional se ubica en -3,9%.

El pronóstico del tipo de cambio se reduce 18,50% por dólar. La tasa de referencia monetaria para el cierre del año se ubica nuevamente en 6.50% y empleo se proyecta en 339 mil afiliados al IMSS y la cuenta corriente se ubica en -1.0%.