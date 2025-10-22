Impulsa Arca Continental alianza binacional para preservar el Río Bravo

LAREDO, TX.- Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, en colaboración con Coca-Cola México, anunció una iniciativa binacional para retirar residuos del Río Bravo, un recurso natural que une a México y Estados Unidos. A través de la instalación de dispositivos flotantes de recolección de desechos en puntos estratégicos del río, las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, fortalecen su colaboración para proteger este ecosistema compartido que conecta a ambas naciones.

Gracias a esta tecnología, más de 2.2 toneladas de residuos han sido interceptadas antes de llegar al río. Las instalaciones forman parte de una iniciativa transfronteriza que ya beneficia a más de 675 mil habitantes de ambas ciudades. En conjunto, los gobiernos locales identificaron las zonas más adecuadas para colocar los dispositivos, tomando en cuenta factores hidrológicos y ambientales.

Con el apoyo técnico de Osprey Initiative, se instalaron dos dispositivos en el arroyo Zacate Creek, que han recolectado más de 900 kilogramos de residuos y 90 de materiales reciclables. Del lado mexicano, en Nuevo Laredo, la instalación ha permitido recuperar 1.3 toneladas de desechos, incluidos 180 kilogramos de materiales reciclables.