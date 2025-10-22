Impulsa Arca Continental alianza binacional para preservar el Río Bravo

Dinero
/ 22 octubre 2025
    Impulsa Arca Continental alianza binacional para preservar el Río Bravo
    Representantes de Arca Continental, Coca-Cola México y autoridades locales durante la instalación de los dispositivos flotantes en el Río Bravo, símbolo de cooperación binacional. FOTO: CORTESÍA

Instalan dispositivos flotantes que ya han recuperado más de 2.2 toneladas de residuos entre Texas y Tamaulipas

LAREDO, TX.- Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, en colaboración con Coca-Cola México, anunció una iniciativa binacional para retirar residuos del Río Bravo, un recurso natural que une a México y Estados Unidos. A través de la instalación de dispositivos flotantes de recolección de desechos en puntos estratégicos del río, las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, fortalecen su colaboración para proteger este ecosistema compartido que conecta a ambas naciones.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inaugura Arca Continental sistema pluvial para riego de vivero en Cañón de San Lorenzo

Gracias a esta tecnología, más de 2.2 toneladas de residuos han sido interceptadas antes de llegar al río. Las instalaciones forman parte de una iniciativa transfronteriza que ya beneficia a más de 675 mil habitantes de ambas ciudades. En conjunto, los gobiernos locales identificaron las zonas más adecuadas para colocar los dispositivos, tomando en cuenta factores hidrológicos y ambientales.

Con el apoyo técnico de Osprey Initiative, se instalaron dos dispositivos en el arroyo Zacate Creek, que han recolectado más de 900 kilogramos de residuos y 90 de materiales reciclables. Del lado mexicano, en Nuevo Laredo, la instalación ha permitido recuperar 1.3 toneladas de desechos, incluidos 180 kilogramos de materiales reciclables.

$!Los dispositivos de recolección, desarrollados por Osprey Initiative, han interceptado más de 2.2 toneladas de residuos antes de que lleguen al cauce principal del río. FOTO: CORTESÍA
Los dispositivos de recolección, desarrollados por Osprey Initiative, han interceptado más de 2.2 toneladas de residuos antes de que lleguen al cauce principal del río. FOTO: CORTESÍA

La tecnología desarrollada por Osprey Initiative utiliza barreras flotantes que interceptan los residuos y los conducen a puntos de acopio, mejorando la calidad del agua, protegiendo los ecosistemas locales y haciendo más eficientes las tareas de limpieza.

Al respecto, Tania Taboada, coordinadora general de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo, en representación de Carmen Lilia Canturosas, Presidenta Municipal, comentó: “Compartimos nuestro reconocimiento a Arca Continental por su compromiso y participación en el desarrollo de este programa de reciclaje. El cuidado ambiental del Río Bravo es una responsabilidad mutua, y solo trabajando juntos podremos garantizar un futuro sostenible para beneficio de nuestras comunidades”.

“Proteger nuestras fuentes de agua es esencial, no sólo para el medio ambiente, sino también para la salud y bienestar de las comunidades a las que servimos”, señaló Morris Smith, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Southwest Beverages (CCSWB). “Esta acción refleja el poder de la colaboración: dos ciudades y dos países trabajando unidos por el Río Bravo, un río que nos sostiene a todos”.

José Juan Estrada, director de Región Noreste de Arca Continental México, afirmó: “Esta iniciativa binacional demuestra que cuando unimos esfuerzos entre naciones, generamos impactos reales en la preservación de un recurso vital que compartimos. En Arca Continental reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y con generar valor compartido en las comunidades a ambos lados de la frontera”.

$!Funcionarios de Laredo y Nuevo Laredo refuerzan su compromiso ambiental junto a Arca Continental para preservar el ecosistema compartido del Río Bravo. FOTO: CORTESÍA
Funcionarios de Laredo y Nuevo Laredo refuerzan su compromiso ambiental junto a Arca Continental para preservar el ecosistema compartido del Río Bravo. FOTO: CORTESÍA

Esta iniciativa contribuye directamente a la estrategia de economía circular y seguridad hídrica de Arca Continental y Coca-Cola México, al recuperar residuos, proteger los cuerpos de agua y conservar los ecosistemas.

Con acciones como esta, la compañía reafirma su convicción de operar un modelo de negocio sostenible, que promueve la corresponsabilidad ambiental, impulsa la reutilización de los materiales y hace la diferencia positiva en las comunidades donde opera.

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


Laredo
Nuevo Laredo

Organizaciones


Coca-Cola
arca continental

true

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros