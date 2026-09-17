INA busca proveedores locales para sustituir importaciones en México

De acuerdo con la INA, el año pasado, México importó 68 mil 69 millones de dólares en autopartes, de los cuales, 49.4% se trajo de Estados Unidos; 18% de China; 7.5% de Japón; 6.5% de Corea; y 6%, de Alemania.

Como parte de la preparación para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se tiene previsto que Estados Unidos exija un mayor contenido de piezas provenientes de Norteamérica en la fabricación de vehículos, la Industria Nacional de Autopartes ( INA ) y la Cadena de Valor para la Industria en México (CAPIM) están identificando en qué áreas se pueden sustituir insumos, materiales o procesos que actualmente provienen de otros países.

Gabriel Padilla, director nacional de la INA, comentó que no se trata de sustituir todos los 68 mil millones de dólares en importaciones, sino de “identificar qué estamos importando, por qué lo importamos, si existe capacidad regional para producirlo, si se podría desarrollar en México, si hay volumen suficiente y si la logística es competitiva para hacer el traslado de materiales, insumos y producto terminado”.

INA ha identificado áreas de oportunidad para sustituir proveedores en materiales y química: celdas, materiales activos, polímeros técnicos, adhesivos y recubrimientos; en electrónica, sensores, módulos de poder, conectores; y en ingeniería y software, donde se requiere validación, simulación, ciberseguridad y analítica.

”La exigencia de trazabilidad aumenta y seguramente en la revisión del tratado será un tema fundamental que revisar por parte de las empresas y exactamente donde nuestra visibilidad suele disminuir.

”Cada vez será más importante saber no solamente quién me vende, sino qué contiene lo que compro, dónde se produjo, qué procesos se utilizó y cuál es el origen de sus componentes”, comentó Padilla, durante el seminario Diagnóstico de Preparación ante la Revisión del T-MEC.

MÉXICO COMPETITIVO EN AUTOPARTES

INA destacó que México es muy competitivo en la fabricación de autopartes eléctricas; transmisiones y embragues; telas, alfombras y asientos; partes de motor; y suspensión y dirección.

”Estos cinco grupos concentran 53% de la producción nacional de autopartes. Esto demuestra que México ya tiene escala y especialización, pero la siguiente etapa no puede consistir en producir más de lo mismo; tenemos que capturar mayor valor, más tecnología, más ingeniería y más procesos especializados y más capacidades que hoy todavía importamos. Esa es la oportunidad industrial detrás de la revisión del T-MEC”, destacó Padilla.

Por su parte, René Mendoza, presidente de CAPIM, destacó que ellos ya identificaron oportunidades para proveerle a empresas automotrices en México no solo en piezas terminadas, sino en maquinado, estampado, fundición, inyección, soldadura y tratamientos especializados; así como servicios indirectos de mantenimiento.