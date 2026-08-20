Mantiene Coahuila liderazgo nacional en producción de autopartes: INA

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    Mantiene Coahuila liderazgo nacional en producción de autopartes: INA
    Cinco estados concentran el 58.8% de la producción nacional de autopartes, con Coahuila a la cabeza, destacó el Gobernador. CORTESÍA

La producción de autopartes de Coahuila alcanzó 8 mil 305 millones de dólares entre enero y mayo de 2026

Coahuila mantiene su liderazgo nacional en la producción de autopartes, al concentrar el 15.7 por ciento de la producción del país, con un valor de 8 mil 305 millones de dólares, de acuerdo con el reporte acumulado de enero a mayo de 2026 de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que estos resultados refrendan la fortaleza de la industria automotriz y de autopartes en la entidad, así como la confianza de las empresas para desarrollar proyectos productivos, generar empleos y fortalecer las cadenas de proveeduría.

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Según la INA, cinco estados concentran el 58.8 por ciento de la producción nacional de autopartes. Coahuila aporta por sí solo el 15.7 por ciento, con una producción de 8 mil 305 millones de dólares, para mantenerse como la principal entidad productora del país.

El desempeño de Coahuila se suma al liderazgo de la Zona Norte, que concentra el 44.1 por ciento de la producción nacional, equivalente a 23 mil 298 millones de dólares. En tanto, la Zona Bajío representa el 35.9 por ciento, con 19 mil 009 millones de dólares, y la Zona Centro aporta el 14.9 por ciento, con 7 mil 855 millones de dólares.

El Gobierno estatal atribuyó la fortaleza del sector a factores como la infraestructura, mano de obra calificada, capacidad de proveeduría, seguridad y condiciones favorables para la inversión.

$!El Gobierno estatal busca mantener el crecimiento industrial, atraer nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de proveeduría y el empleo.
El Gobierno estatal busca mantener el crecimiento industrial, atraer nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de proveeduría y el empleo. CORTESÍA

A estos indicadores se suman la posición de Coahuila como el segundo estado más seguro del país y su liderazgo nacional en formalidad laboral, además de su desempeño en generación de empleos y competitividad.

El Gobierno de Coahuila señaló que continuará impulsando acciones para fortalecer la competitividad, atraer inversiones, consolidar las cadenas de proveeduría y generar mayores oportunidades de empleo para las familias de la entidad.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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