Incentivará la informalidad en México la reforma al ISR del Paquete Económico: IP

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    Incentivará la informalidad en México la reforma al ISR del Paquete Económico: IP
    Luis Arizpe Jiménez dijo no conocer a ningún otro país que tenga un esquema de ese tipo donde aún con pérdidas y las empresas pagan un impuesto sobre la renta. HÉCTOR GARCÍA /VANGUARDIA.

Resaltaron que generará menor crecimiento y empleo en los negocios, además de que provocará inflación

Ante la iniciativa del Paquete Económico en México sobre que las empresas deberán pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el 3% de sus ventas, aunque tengan pérdidas, el empresario, Luis Arizpe Jiménez, manifestó que esta situación podría incentivar a la informalidad.

Agregó que puede generar menos creación de empleo y crecimiento, aunque también provocará una mayor inflación porque se tendría que subir precios a los productos para no tener pérdidas y con ello no pagar ese impuesto, por lo que tendría también un efecto inflacionario.

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Arizpe Jiménez señaló que el ISR está diseñado sobre la base de utilidades, no sobre la base de pérdidas o pocas utilidades, asimismo dijo que esa iniciativa “a todas las luces es muy dañina” y puede afectar desde los agricultores hasta las empresas, incluso las grandes, que hayan tenido un mal año.

En el caso de quien tenga pérdidas, cuestionó que de dónde saldrá para pagar ese 3% sobre la venta, mientras que aquellas empresas que tengan poca utilidad porque su modelo de negocio es de bajos márgenes, pagarán más impuesto y con ello, se les restaría recursos para seguir creciendo, para capitalizarse, seguir invirtiendo y generar empleo.

“Eso va a promover la informalidad al final de cuentas, son de las propuestas que no se debería de aceptar”, aseguró.

Asimismo de la iniciativa de gravar el efectivo, manifestó que es difícil de controlar, aunque las empresas formales y que pagan en efectivo, tendrían que retener el 1%, así como en las tiendas en cualquier artículo de consumo que se pague en efectivo, aunque puede provocar una cultura de utilizar el dinero electrónico como sucede en muchos países donde el efectivo ya casi no se usa.

Por su parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, con respecto a la miscelánea fiscal 2027, dijo que aunque señalan que no hay creación de nuevos impuestos, ahora estarán topadas las deducibilidades del 3% sobre las ventas.

“Es un impuesto que va disfrazado y pega a las empresas que están comprometidas con sus finanzas, que no tienen utilidades porque como quiera se tiene que pagar ese impuesto, entonces viene a ser una carga fiscal adicional a muchas empresas y Pymes que no tenían que pagar ese impuesto”, aseguró.

López Villarreal indicó que observan con preocupación que no se impulse más la formalidad y que se amplíe la base de contribuyentes, este último agregado es lo que debería estar generando más ingresos.

Finalmente comentó que es un paquete fiscal que viene muy conservador y muy justo, pero requiere muchos recursos y está asumiendo bases de crecimiento que no se dan, por ello, se comprometen recursos que no están todavía contemplados, lo que también compromete mucho a los estados y los municipios.

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