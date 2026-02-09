Incrementó el índice de precios para productores un 1.49% en enero de 2026: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) y se observó un crecimiento anual de 1.49 por ciento, distinto en 6.24 puntos porcentuales con respecto al INPP de enero 2025, que registró un valor de 7.73 por ciento.

El INPP de enero de 2026 tuvo un crecimiento de 0.12 por ciento con respecto a diciembre del 2025. En comparación con el mismo periodo de 2025, el INPP creció 0.71 por ciento.

El INPP está compuesto por las variaciones de los precios que los productores pagan para producir mercancías. El cambio anual más significativo de enero de 2026 se concentró en las actividades terciarias (servicios y comercio) con un 4.02 por ciento de aumento en los precios con respecto al mismo mes de 2025.

Los precios para las actividades del sector primario (Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), tuvieron un decrecimiento anual de -5.90 por ciento.

Para enero de 2026, Inegi también detectó un incrementó de precios en las actividades del sector industrial, siendo la construcción la actividad que concentró el mayor cambio al alza con un 3.95 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, los productos genéricos que más influyeron en el INPP general al alza fue la plata afinada (con una variación mensual de 34.54 por ciento), cobre y cobre afinado (ambos variando mensualmente 8.25 por ciento) y el oro afinado (con un incremento mensual de 6.85 por ciento).

Por el contrario, los productos genéricos que menos influyeron al INPP por sus precios a la baja fueron el transporte aéreo de pasajeros (-45.69), huevo (-13.55 por ciento) y “aves” (-11.91).