Incrementó el índice de precios para productores un 1.49% en enero de 2026: Inegi

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 9 febrero 2026
    Incrementó el índice de precios para productores un 1.49% en enero de 2026: Inegi
    Los precios de la plata se incrementaron a doble dígito, alcanzando un alza del 34.54 por ciento. VANGUARDIA

Los precios al productor crecieron con respecto a 2025; los costos de producción que más aumentaron fueron para las actividades de servicios y comercio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) y se observó un crecimiento anual de 1.49 por ciento, distinto en 6.24 puntos porcentuales con respecto al INPP de enero 2025, que registró un valor de 7.73 por ciento.

El INPP de enero de 2026 tuvo un crecimiento de 0.12 por ciento con respecto a diciembre del 2025. En comparación con el mismo periodo de 2025, el INPP creció 0.71 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la inflación en enero de 2026 a 3.79% a tasa anual; cigarros y refrescos al alza

El INPP está compuesto por las variaciones de los precios que los productores pagan para producir mercancías. El cambio anual más significativo de enero de 2026 se concentró en las actividades terciarias (servicios y comercio) con un 4.02 por ciento de aumento en los precios con respecto al mismo mes de 2025.

Los precios para las actividades del sector primario (Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), tuvieron un decrecimiento anual de -5.90 por ciento.

Para enero de 2026, Inegi también detectó un incrementó de precios en las actividades del sector industrial, siendo la construcción la actividad que concentró el mayor cambio al alza con un 3.95 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, los productos genéricos que más influyeron en el INPP general al alza fue la plata afinada (con una variación mensual de 34.54 por ciento), cobre y cobre afinado (ambos variando mensualmente 8.25 por ciento) y el oro afinado (con un incremento mensual de 6.85 por ciento).

Por el contrario, los productos genéricos que menos influyeron al INPP por sus precios a la baja fueron el transporte aéreo de pasajeros (-45.69), huevo (-13.55 por ciento) y “aves” (-11.91).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Productores
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos