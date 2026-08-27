Incurren 45% de productores de destilados en prácticas desleales

Durante la inauguración del 1er Encuentro Nacional de Destilados Saltillo 2026, se dio a conocer que hasta un 45% de los productores incurren en prácticas como la piratería, las alteraciones de productos y en el no pago de impuestos, lo que conduce a una competencia desleal generando afectaciones no solo a los diferentes gremios, sino en ocasiones también a los consumidores.

Lo anterior se explicó a través de un video que presentó en la inauguración, ahí se señaló que a través de los años como productores han sido testigos de una gran cantidad de situaciones que han sido difíciles de controlar, esto dentro de los diferentes gremios de productores, así como con autoridades de diversos niveles.

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Asimismo se comentó que en la mayoría de los casos existe una falta de consideración por las autoridades ya que quieren poner a un mediano o pequeño productor en las mismas condiciones de las grandes empresas, lo que desincentiva a los primeros a integrarse a las normativas legales existentes.

Se resaltó que en la mayoría de los casos los productores auténticos crean productos de buena calidad, sin embargo, los protocolos existentes para ponerse al corriente legalmente han sido complejos, tardados y en muchas ocasiones son inconvenientes para los mismos productores, ya que los requisitos son muchos, costosos y tardados, se puede llevar más de ocho años juntar los necesarios para estar dentro de la legalidad.

UN 28% DE PRODUCTOS SIN CERTEZA

En entrevista, el presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol, Roberto Palacios agregó que ese 45% de los productos destilados en México no tienen una línea de trazabilidad, no porque no la puedan tener, sino que también hay gente que hace “travesuras”.

Estimó que fácilmente un 28% son producto sin certeza y sin un origen transparente ”son quienes hacen travesuras y adulteran las botellas que compran en los supermercados, la rellenan con producto chafo y lo venden”.

Esto agregó que se presenta en todo el país, principalmente en el caso de los bares porque a veces lo que buscan los dueños son productos accesibles, mientras que el precio lo venden como si el producto estuviera en oferta, cuando es defectuoso e incluso ha habido situaciones en algunos estado donde hay accidentes de gravedad en los que ha muerto la gente por tomar ese tipo de productos.