Incurren 45% de productores de destilados en prácticas desleales

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Incurren 45% de productores de destilados en prácticas desleales
    Fue ayer que se llevó a cabo la inauguración del 1er Encuentro Nacional de Destilados Saltillo 2026. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Entre ellos en hay casos de piratería, alteraciones de producto y no pago de impuestos

Durante la inauguración del 1er Encuentro Nacional de Destilados Saltillo 2026, se dio a conocer que hasta un 45% de los productores incurren en prácticas como la piratería, las alteraciones de productos y en el no pago de impuestos, lo que conduce a una competencia desleal generando afectaciones no solo a los diferentes gremios, sino en ocasiones también a los consumidores.

Lo anterior se explicó a través de un video que presentó en la inauguración, ahí se señaló que a través de los años como productores han sido testigos de una gran cantidad de situaciones que han sido difíciles de controlar, esto dentro de los diferentes gremios de productores, así como con autoridades de diversos niveles.

TE PUEDE INTERESAR: El oro retrocede mientras una inflación más firme en EU respalda al dólar

Asimismo se comentó que en la mayoría de los casos existe una falta de consideración por las autoridades ya que quieren poner a un mediano o pequeño productor en las mismas condiciones de las grandes empresas, lo que desincentiva a los primeros a integrarse a las normativas legales existentes.

Se resaltó que en la mayoría de los casos los productores auténticos crean productos de buena calidad, sin embargo, los protocolos existentes para ponerse al corriente legalmente han sido complejos, tardados y en muchas ocasiones son inconvenientes para los mismos productores, ya que los requisitos son muchos, costosos y tardados, se puede llevar más de ocho años juntar los necesarios para estar dentro de la legalidad.

UN 28% DE PRODUCTOS SIN CERTEZA

En entrevista, el presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol, Roberto Palacios agregó que ese 45% de los productos destilados en México no tienen una línea de trazabilidad, no porque no la puedan tener, sino que también hay gente que hace “travesuras”.

Estimó que fácilmente un 28% son producto sin certeza y sin un origen transparente ”son quienes hacen travesuras y adulteran las botellas que compran en los supermercados, la rellenan con producto chafo y lo venden”.

Esto agregó que se presenta en todo el país, principalmente en el caso de los bares porque a veces lo que buscan los dueños son productos accesibles, mientras que el precio lo venden como si el producto estuviera en oferta, cuando es defectuoso e incluso ha habido situaciones en algunos estado donde hay accidentes de gravedad en los que ha muerto la gente por tomar ese tipo de productos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Eventos
Dinero
Economía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto