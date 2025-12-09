Inflación alcanza un 3.8 por ciento a tasa anual y supera lo observado en octubre

La inflación en México registró un incremento anual de 3.8 por ciento en noviembre pasado, tasa superior al 3.57 por ciento observado en octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esta forma el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.66 por ciento durante noviembre con respecto al mismo periodo en 2024, y es su mayor incremento mensual en lo que va de 2025, convirtiéndose en la tasa más alta para dicho mes desde el 2021.

El aumento anual de precios en noviembre estuvo por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.68 por ciento e incluso por encima del rango previsto con un máximo de 3.79 por ciento estimado por las 31 instituciones financieras consultadas por Citi.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia en este aumento de la inflación destaca la electricidad con un aumento mensual de 20.7 por ciento debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Otros productos que aumentaron sus precios fueron: chile serrano que repuntó 24.76 por ciento en el mes; calabacita, 17.05 por ciento; jitomate, 14.34 por ciento; servicios profesionales, 10.93 por ciento; colectivo, 4.9 por ciento; productos para calzado, 2.0 por ciento; loncherías, fondas torterías y taquería, 0.82 por ciento; restaurantes y similares, 0.7 por ciento; y vivienda propia, 0.23 por ciento.

Por el contrario, los productos que impactaron más a la baja fueron: limón con una contracción mensual de 7.46 por ciento; aguacate, -7.28 por ciento; ron, 5.43 por ciento; vino de mesa, -4.29 por ciento; naranja, 3.97 por ciento; papa, -3.68 por ciento; plátanos, -2.93 por ciento; tequila, -2.65 por ciento; y frijol, -1.28 por ciento.

AUMENTO EN INFLACIÓN SUBYACENTE

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.19 por ciento, con lo que su tasa anual llegó 4.43 por ciento en noviembre, tasa superior al 4.28 por ciento de octubre.

Por su parte, el Índice de Precios no Subyacente reportó un incremento mensual de 2.28 por ciento y un alza anual de 1.73 por ciento. Los precios de los productos agropecuarios observaron un incremento mensual de 1.43 por ciento, con lo que la tasa anual llegó a 1.73 por ciento.