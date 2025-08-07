Inflación desacelera más de lo esperado a 3.5% en julio... ‘da la razón’ a Banxico

Este nuevo nivel sitúa al indicador dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) , que busca mantener la inflación cerca del 3%, con una tolerancia de +/- un punto porcentual. La inflación subyacente, que excluye productos volátiles como alimentos y energía, también retrocedió ligeramente al pasar de 4.24% a 4.23% interanual .

México recibió buenas noticias económicas este miércoles 7 de agosto de 2025, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara una desaceleración en la inflación general anual a 3.51 por ciento , por debajo del 4.32% registrado en junio y superando incluso las expectativas del consenso de analistas encuestados por Bloomberg, que proyectaban una tasa del 3.53%.

¿QUÉ HARÁ BANXICO CON LA TASA DE INTERÉS?

La Junta de Gobierno del Banxico tiene programada su reunión de política monetaria este mismo jueves. Con los datos actuales, los analistas esperan que el banco central reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, ubicándola en 7.75%. Este sería el quinto recorte consecutivo, aunque de menor magnitud que los anteriores, que fueron de 50 puntos base.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja ha reiterado que la estrategia será de recortes graduales y prudentes, en respuesta al debilitamiento de la demanda interna y las señales de enfriamiento del mercado laboral, especialmente en Estados Unidos.

DIVISIÓN EN EL BANCO CENTRAL: ¿HAY RIESGO DE FRENO?

En la reunión pasada, Banxico mostró una votación dividida. El subgobernador Jonathan Heath se manifestó en contra del recorte, argumentando que aún no está claro si las presiones inflacionarias son transitorias o estructurales, y expresó especial preocupación por la inflación subyacente.

Sin embargo, la mayoría de los miembros —incluida la gobernadora— votaron a favor del recorte, reconociendo que la política monetaria debe adaptarse al enfriamiento económico global.

RETOS PARA LA ECONOMÍA MEXICANA EN LO QUE RESTA DEL AÑO

Aunque la inflación parece ceder, las proyecciones de crecimiento para México no son tan alentadoras. Analistas prevén que el país registre su cuarto año consecutivo de desaceleración económica durante 2025, afectado por una combinación de factores:

• Recorte al gasto público bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

• Inversionistas cautelosos ante el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha retomado una política arancelaria agresiva.

• Precios de productos básicos afectados por la sequía y alzas en alimentos como la carne.

• Ambos gobiernos acordaron en julio iniciar un periodo de negociación de 90 días, lo cual podría definir el rumbo comercial y económico del corto plazo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA INFLACIÓN Y BANXICO

• El Banxico fue uno de los primeros bancos centrales en América Latina en iniciar una política de alivio monetario postpandemia.

• La inflación actual (3.51%) es la más baja desde septiembre de 2020.

• Aunque la inflación cede, el precio del chile serrano y la cebolla siguen encabezando las listas de productos con mayores aumentos en julio.

• El peso mexicano mostró ligeros avances frente al dólar tras conocerse el dato, al interpretarse como una señal de estabilidad macroeconómica.

La desaceleración de la inflación en México es una buena señal para el Banco de México y los mercados financieros. La decisión que tome Banxico esta tarde será clave para saber si el país continúa por una senda de crecimiento moderado con control inflacionario, en un contexto de alta incertidumbre política internacional.

¿Podrá México mantener esta tendencia positiva pese a los retos externos? La respuesta comenzará a definirse en las próximas horas.