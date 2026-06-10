Inflación en EU sube a su mayor nivel en tres años

WASHINGTON.- El aumento de los precios de la gasolina impulsó la inflación al nivel más alto en tres años el mes pasado en EU, un dolor de cabeza para la Reserva Federal y un posible desafío político para el gobierno de Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Los precios al consumidor subieron 4.2% en mayo respecto de hace un año, informó el Departamento de Trabajo el miércoles, frente al 3.8% de abril y en el tercer incremento consecutivo.

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La inflación se había estado moderando antes de que el presidente Donald Trump impusiera amplios aranceles en abril de 2025, lo que elevó los costos de muchos bienes. Desde entonces, los precios se han disparado después de que la guerra con Irán encareciera el petróleo y la gasolina, convirtiendo la economía en un tema político clave.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron 2.9% en marzo respecto de hace un año, por encima del 2.8% de abril. En términos mensuales, los precios subyacentes subieron un 0.2%, por debajo del 0.4% de abril.

Los precios de la gasolina han bajado este mes, pero subieron en mayo debido al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, lo que ha estrangulado cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los precios en las gasolineras aumentaron, en promedio, de alrededor de 4.04 dólares a mediados de abril a 4.49 dólares a mediados de mayo, según la Administración de Información Energética.

Desde entonces han retrocedido a un promedio de 4.16 dólares a nivel nacional, de acuerdo con AAA, lo que podría traducirse en una inflación más moderada en junio.

El diésel más caro ha elevado los costos de envío, y empresas como UPS y FedEx han añadido recargos por combustible en los últimos dos meses. Eso probablemente empuje al alza los precios de los comestibles, que saltaron 0.7% en abril y son 2.9% más altos que hace un año.

La inflación ha cambiado el debate entre los responsables de política de la Reserva Federal, quienes habían señalado a comienzos de año que se inclinaban por recortar su tasa clave dos veces más este año.

Ahora, más funcionarios están diciendo que esperan que el próximo movimiento de la Reserva Federal probablemente sea un aumento, en lugar de un recorte. Cuando la Reserva Federal eleva su tasa clave, por lo general con el tiempo eso conduce a mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos empresariales.

Los inversionistas de Wall Street esperan que la Reserva Federal suba las tasas en diciembre, según los precios de futuros seguidos por CME Fedwatch.

Pese a la mayor inflación, el mercado laboral parece estar mejorando, con la contratación aumentando a un nivel saludable en mayo, y la economía aún está creciendo. Estas señales positivas sugieren que el banco central estadounidense no necesita recortar las tasas para estimular el crecimiento y la contratación.

También indican que la tasa del banco no es tan alta como para estar lastrando la economía. Aun así, algunos funcionarios quieren que las tasas enfríen un poco el crecimiento, porque eso puede reducir la inflación.

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a dos y 10 años han aumentado desde que el informe de empleo del viernes mostró que la contratación se aceleró en mayo, una señal de que los inversionistas vaticinan alta inflación y que ello requiera con el tiempo alzas de las tasas de interés.

La inflación ha puesto al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en una situación difícil.

El año pasado abogó por recortes de tasas y Trump lo eligió para reemplazar a Jerome Powell, después de que Trump criticara sin descanso a Powell por no reducir las tasas con mayor rapidez. Sin embargo, por ahora Trump y funcionarios de la Casa Blanca sostienen principalmente que las tasas de interés no necesitan aumentar, en lugar de exigir nuevos recortes.

Algunos economistas aún consideran que los aranceles están elevando ciertos costos, en particular los de la ropa, que subió 0.6% en abril y es 4.2% más cara que hace un año. El combustible más caro también pudo haber provocado tarifas aéreas más altas el mes pasado, lo que elevaría la inflación subyacente.