Inflación llega a 3.62% en primera quincena de octubre en México

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    Inflación llega a 3.62% en primera quincena de octubre en México
    La inflación mide el aumento generalizado y sostenido de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa a lo largo del tiempo. VANGUARDIA

Los productos que impactaron más a la inflación general fueron electricidad, transporte aéreo, tomate verde y los servicios profesionales por sus alzas de precios

La inflación general en México llegó al 3.62% en la primera quincena de octubre, con lo que mantiene una tendencia al alza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior.

¿Qué está provocando la inflación persistente?

Los productos que influyeron en la inflación general fueron electricidad, transporte aéreo, tomate verde y los servicios profesionales, con incrementos en sus precios. En contraste, el jitomate y el limón disminuyeron sus precios.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió 0.25% a tasa quincenal, donde los precios de las mercancías subieron 0.17% y los de servicios, 0.31%.

En tanto que el índice de precios no subyacente ascendió 0.98% a tasa quincenal. En su interior, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 1.85%.

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