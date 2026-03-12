Inician año con récord las exportaciones de México a EU

CDMX.-Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos anotaron un máximo histórico para un primer mes de año desde que se tiene registro., esto al alcanzar 42 mil 518 millones de dólares en enero de 2026, en valor nunca antes visto en primer mes de año, al menos desde 1985, según información del Departamento de Comercio estadounidense.

De acuerdo al informe, esto se tradujo en un incremento de 2 por ciento en las exportaciones (ventas) respecto a enero de 2025, su menor avance en tasa anual en 10 años, dado que en el primer mes de 2016 mostró una variación positiva de 0.3 por ciento.

Asimismo se informó que las importaciones , es decir las compras que hizo México a Estados Unidos aumentaron 13.1 por ciento anual, una tasa que superó a las exportaciones.

Esta situación dio como resultado un fuerte revés en el superávit comercial. Ante esto al desplomarse en enero 20.5 por ciento anual, el superávit comercial del País con EU contabilizó su menor nivel en 35 meses, al ubicarse en 10 mil 930 millones de dólares.

Cabe mencionar que en diciembre pasado las tasas anuales de avance en las exportaciones de México a EU y las importaciones fueron de 8 y 14.6 por ciento, al tiempo que el saldo comercial a favor del País disminuyó 3.1 por ciento.

Una vez incorporados los cambios relativos tanto en exportaciones a Estados como en importaciones, el comercio bilateral de México y EU subió 6.5 por ciento en enero con relación al mismo mes de 2025, al colocarse en 74 mil 105 millones de dólares.

Ese monto fue suficiente para que México se mantuviera en el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos. En el segundo lugar, le siguió Canadá, con 52 mil 841 millones de dólares, y en la tercera posición se colocó China, con 29 mil 387 millones.

Con información de Reforma