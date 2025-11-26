Insostenible, aumento al salario mínimo que piden sindicatos: IP

Ante los incrementos de entre un 20 a 30.6% de aumento al salario mínimo que se propone para el año 2026 por parte de los sindicatos, cámaras empresariales y de comercio, así como economistas consideraron que no hay manera de sostenerlos, pues las empresas en México no están en su mejor momento.

La CTM presentó una propuesta de alza del 30.6%, mientras que la CROC fue un poco más mesurada y solicitó el 20% y será a partir de este jueves que se espera que inicien las negociaciones en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados

El experto en Economía y Catedrático de la UA de C, Antonio Serrano Camarena, dejó claro que son aumentos salariales inconcebibles, no hay manera y menos en una época de recesión económica.

Aunque reconoció que el salario mínimo tiene todavía márgenes de aumento, añadió que el problema es que ya está alcanzando los salarios no mínimos y con ello llegaría una distorsión en el mercado, además de que puede generar que empresas y empleos caigan en la informalidad.

“No todos los empleados, ni todas las empresas pueden seguir teniendo estos aumentos, no hay manera de sostenerlos, es muy complicado”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez indicó que lo ve complicado porque las empresas no están en su mejor momento debido a temas macroeconómicos y por lo que ha sucedido con los aranceles.

A ello, se suman los cambios laborales como la Ley Silla y lo que se avecina con la reducción de la Jornada Laboral, por lo que el escenario es retador sobre todo para las Pymes, que representan entre un 80 a 90% de las empresas del país.

En el caso del resto de los salarios, los que se revisan a través de los contratos colectivos de trabajo, estimó que para el próximo año los aumentos que se estarán negociando se ubicarán entre un 6 a 8%.

A su vez, el presidente de Canaco Saltillo, Juan Aguirre Valdez dijo “estamos muy fuera de contexto porque estamos muy golpeados los comerciantes, eso hará que la economía se retraiga”, por ello, añadió que no están en condiciones y todavía falta ver cómo viene el aumento de impuestos el próximo año.

Antes de establecer un porcentaje de aumento, añadió que primero se debe realizarse un estudio, por ello, no se puede hablar de un 10, un 15 ó más por

ciento hasta no tener ese estudio, aunque también reconoció que muchos trabajadores ganan más del salario mínimo.

LOS QUE GANAN EL SALARIO MINIMO

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI al Tercer Trimestre de 2025, en el caso de Coahuila, se su Población Ocupada, los que ganan hasta un salario mínimo son 415,777 personas y de ellos, son hombres 205,031 y mujeres 210,746.

En el caso del área metropolitana de Saltillo en ese mismo periodo, eran 58,737 personas los que ganaban hasta un salario mínimo y de ellos, son hombres 27,749 y mujeres 30,988.