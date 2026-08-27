IP afirma que la pausa de visas no generará afectación a la industria en Coahuila

La pausa de visas para quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos por vía familiar o laboral, no tiene una afectación significativa para la industria, señalaron representantes del sector privado, pues lo que ellos solicitan son visas temporales para la capacitación de empleados.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste (CECS), Alfredo López Villarreal, indicó que por la información que tienen hasta el momento, no ven una afectación directa o significativa para la operación de la industria en Coahuila.

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Agrega que es importante precisar que la medida anunciada por Estados Unidos se refiere principalmente a una pausa temporal y reprogramación de entrevistas para visas de inmigrante, mientras se lleva a cabo un proceso de capacitación de funcionarios consulares, no se trata de una suspensión general de las visas utilizadas para viajes temporales de negocios, turismo o estudios.

“Esto es relevante porque nuestra región mantiene una relación económica y productiva muy estrecha con Estados Unidos y existe una movilidad permanente de empresarios, ejecutivos, técnicos y personal especializado entre ambos países”, aseguró.

Sin embargo, López Villarreal expresó que estarán atentos a la duración y evolución de esta medida. Si llegara a extenderse a otras categorías de visas o generar retrasos importantes, entonces sí podría comenzar a tener implicaciones para la movilidad de talento y para algunas actividades empresariales.

Destacó que en una región fronteriza y altamente integrada como Coahuila, se necesita que el intercambio comercial vaya acompañado también de mecanismos ágiles y eficientes para la movilidad de las personas.

Por ahora, considera que se debe mantener prudencia, dar seguimiento a la información oficial y no anticipar una afectación a la industria que, con los elementos disponibles hoy, no se observa.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, indicó que muchos de los trabajadores que van a Estados Unidos lo hacen con permisos temporales y se regresan, para ello directamente no debe haber alguna afectación, algunos están no más de seis meses, otras semanas y regresan.

La afectación dijo debe ser para quienes buscan otro tipo de permanencia en ese país, y en el caso de la gente que contratan corporativos que tienen presencia aquí y se van para allá, hacen un trámite de visa de trabajo que lleva otro proceso.

Por lo pronto, reconoció que es común que las empresas manden a trabajadores a Estados Unidos a capacitaciones, juntas de trabajo o talleres, asimismo esa información se le da a conocer a migración de ese país, que solamente se va en forma temporal, además no se tiene información de socios a cuyos trabajadores no han dejado entrar a Estados Unidos y son días o semanas el tiempo que se quedan en ese país.